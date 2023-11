In podcast, Dario Vergassola racconta i parchi lucani

Un viaggio alla scoperta delle bellezze naturalistiche della Basilicata, terra di parchi dagli scenari incantevoli, di aree protette, distese di prati e campi assolati, suggestivi calanchi e grandi dighe. Guida d’eccezione il comico Dario Vergassola, maestro dell’ironia e conduttore di programmi televisivi, che tra borghi centenari, castelli, santuari e chiese rupestri, ponti sospesi nel vuoto e camminate lungo i sentieri per ammirare da vicino la natura incontaminata e gli animali selvatici, racconta la Basilicata, dove la natura diventa arte. Un racconto di quasi venticinque minuti, attraversando in lungo e in largo la regione, reso accattivante dalla narrazione del comico e dai suoni della natura. Cinque mini racconti tratti dalla guida “Parchi della Basilicata”, realizzata dalla Regione Basilicata e dall’Apt Basilicata insieme al Touring Club Italiano, per esplora i cinque parchi lucani: il Parco nazionale del Pollino, il Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, il Parco archeologico, storico, naturale delle chiese rupestri del materano, il Parco naturale regionale del Vulture e il Parco naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. Non solo natura, ma anche esperienze gastronomiche alla scoperta di sapori autentici e genuini, informazioni su tradizioni popolari, storie e incontri con personaggi locali. Per saperne di più ascolta il podcast:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.