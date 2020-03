Il legislatore sull’argomento non si è seduto a tavola di ristoranti e pizzerie, visto il clima di crisi portato dalla galoppante influenza da coronavirus. Il decreto della presidenza del consiglio dei ministri con tutti i prontuari del caso parla chiaro…e prescrive che si evitino luoghi affollati e che la distanza tra le persone sia almeno di 1 metro, evitando strette di mano e con la raccomandazione di lavarle – comunque- spesso. Ma il sabato sera dalle zone rosse delle regioni settentrionali, a quelle di colore variabile o a macchia di leopardo di Centro, Sud e Isole l’abitudine di andare in pizzeria, ristoranti, pub resta, anche per stare in compagnia ma a patto che si mettano da parte telefonini e smartphone che favoriscono la incomunicabilità. Ma resta il problema. Se al titolare di un esercizio si chiede un tavolo da quattro, 12 o 20 persone ci si attende che il trattamento sia quello solito…Ma stavolta occorrerebbe rispettare le prescrizioni, aumentando le distanze degli avventori con il vantaggio di ‘stare’ larghi…ma di dimezzare o quasi la capienza del locale, con un inevitabile calo degli incassi. Come la mettiamo? Il legislatore ha lasciato aperta la porta alla discrezionalità, dopo quanto accaduto con quello spot da vomito alla francese mandato su canal + che ha ironizzato sui pizzaioli dell’Italia al Corona virus. Spot ritirato con tante scuse, ricambiata da una pizza bruciata alla ” Notre Dame”. Ci hanno pensato poi i ministri degli esteri Luigi di Maio e l’ambasciatore francese a Roma Christian Masset a rimediare ,con una fumante pizza della Concordia. Ma nel reale, sabato sera e domenica 8 marzo si corre il rischio di perdere faccia, allegria e ridurre gli incassi. La parola al pizzaiolo del Governo…