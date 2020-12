Una quercia, una combattente pacifista,militante comunista che si forgiò nella lotta di Liberazione e con un piglio e una coerenza particolare, di esempio per le nuove generazioni e di quanti non fanno abbastanza per difendere la Costituzione, perchè danno tutto per scontato dopo 77 anni che la libertà è un dato acquisito o perchè preferiscono il classico piatto di lenticchie… Parliamo di Lidia Menapace, che ha cessato di combattere in vita a 96 anni, durante la stagione nefasta del virus a corona. A ricordarla il compagno Francesco Calculli, direttore artistico del museo della Resistenza e del Comunismo, che ci ricorda la sua militanza, nella coerenza, a difesa degli ideali di libertà, della Resistenza e del Comunismo. E forse per apprezzare la sua verve di combattente occorrerebbe rileggere le testimonianze sulla Resistenza e sulla militanza antifascista raccolte nel libro “Io, partigiana”. E per Lidia Menapace , con brevetto di partigiana combattente, fu una scelta di vita.



Un ricordo, un addio e un grazie…

ADDIO CARA COMPAGNA LIDIA MENAPACE, PARTIGIANA COMUNISTA E COMBATTENTE PER LA PACE. SEMPRE NEI NOSTRI CUORI!!! IL Covid ci ha portato via un’altra straordinaria protagonista del Novecento : ci ha lasciati a 96 anni Lidia Menapace, donna dalla tempra eccezionale , comunista di gran razza, attivista di spicco del movimento pacifista e femminista, che ha insegnato che “lotta” non vuol dire mai “guerra”. Lidia Brisca Menapace nome di battaglia “Bruna” nasce a Novara nel 1924 e da giovanissima diventa staffetta partigiana nella formazione della Val d’Ossola. Piccola ma solida, appassionata e instancabile nel suo spendersi per raccontare la Resistenza ovunque potesse farlo ma soprattutto nelle scuole. Femminista e attivista, nella sua lotta c’era una consapevolezza che arrivava dagli insegnamenti della mamma che diceva sempre alle figlie «siate indipendenti economicamente e poi fate quello che volete». Nel 1964 Lidia Menapace viene eletta nel Consiglio provinciale di Bolzano con la Democrazia cristiana, che però nel 1968 lascia, dopo essersi professata marxista. Nel 1969 è tra i fondatori nel primo nucleo de “Il Manifesto” per il quale ha scritto fino agli anni ’80. Dal 2006 al 2008 è senatrice di Rifondazione comunista, poi finito il suo impegno in Parlamento, nel 2011 entra nel Comitato Nazionale dell’Anpi. Con la compagna Bruna l’Italia perde una tra le ultime partigiane testimoni della Resistenza. Una voce sempre libera, punto di riferimento della lotta per le donne, per i diritti e per la pace, soprattutto una grande comunista d’altri tempi . ( Ass. “Karl Marx 2018” )