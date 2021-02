Ne abbiamo parlato in tutte le salse. La crisi doppia, procurata dall’epidemia da virus a corona, ha finito con il cronicizzare una situazione di disagio avvertita alla vigilia dell’anno di Matera capitale europea della cultura, con Cgil, Cisl e Uil insieme ad altre associazioni a insistere per ”lavorare insieme” nel governare una opportunità che andava consolidata con progettualità e trasparenza. E i nodi sono venuti al pettine, dopo la cerimonia di chiusura, con una fase di grigiore (usiamo un eufemismo) che ha anticipato lo sconquasso procurato dal blocco dei flussi turistici della pandemia. E qui vale la massima contadina: quando non si semina non si raccoglie… Dopo l’anno bisesto e funesto il sindaco ritorna, insieme a 32 associazioni, e alcune istituzioni- pubblichiamo di seguito l’adesione del presidente della Provincia di Matera- con una manifestazione in piazza Vittorio per sabato 20 febbraio per la cultura e il lavoro. Sarebbe dovuta essere una marcia da piazza San Pietro Caveoso in centro, ma i rischi di assembramento lo hanno impedito. Il tema Sassi e lo scempio di interventi di opere pubbliche hanno comunque trovato spazio, insieme ai rischi di insediamento di siti per rifiuti radioattivi, nel manifesto presentato nei giorni scorsi e che qui riproponiamo. Matera e le segreterie territoriali saranno sul palco per suonare la sveglia a quanti attendono la manna dal cielo o dai fondi del recovery fund. Servono fatti e presenze. Domani in piazza. Passaparola.



Verso una nuova

MARCIA PER LA CULTURA ED IL LAVORO

che attivi un processo democratico di partecipazione e condivisione,

da parte dei soggetti intermedi e dei cittadini:

Per rilanciare il TURISMO CULTURALE e SOSTENIBILE nella Provincia di Matera e in

Basilicata, inserendolo nella Proposta della Regione Basilicata per il RECOVERY PLAN UE;

Per tutelare il PATRIMONIO STORICO-ARCHEOLOGICO E NATURALISTICOAMBIENTALE, e fermare lo scempio in corso a MURGIA TIMONE;

Per realizzare le INFRASTRUTTURE CULTURALI (Museo Demo-Etno-Antropologico), e

riqualificare quelle esistenti (Biblioteca, Archivio, Polo Museale);

Per fare della CULTURA una leva per creare LAVORO “BUONO”.

Contro l’indicazione del SITO UNICO per il DEPOSITO delle SCORIE NUCLEARI

nel territorio materano e murgiano.

La CULTURA , in una città della storia e delle qualità di Matera,

deve diventare una leva fondamentale di sostegno economico e sviluppo:

DEVE CREARE LAVORO, ma un lavoro qualificato, stabile, creativo, fondato sulla qualità della

tutela, della documentazione e ricerca, dell’innovazione nella tradizione, della valorizzazione sostenibile: un

“lavoro buono”, nel quale i nostri giovani possano trovare adeguate prospettive di crescita civile.

Alleanza cooperative (Confcooperative, LegaCoop, AGCI), Amici Biblioteca T. Stigliani, Anpi Basilicata, Anpi Matera,

ARTEria, Associazione Casalnuovo Rinasce, Associazione Adriano Olivetti Matera, Associazione B&B, Associazione

Nino Perrone, Associazione sportiva ECOS, Centro Carlo Levi, Circolo Legambiente Matera, Comitato Acqua pubblica,

Comitato Ferrovia Nazionale Matera, Comitato Sassi, Confapi Confcommercio, CNA, Energheia, INU, Italia Nostra

Matera, Radio Regio di Altamura, Società Filosofica Italiana, Teatro Sassi, Uisp Basilicata, Uisp Matera, Associazione

Matera Cammina, Associazione OTE (Ospitalità Turistica Extralberghiera), Presidio di LIBERA del Metaponto.

Appello di

20 FEBBRAIO 2021

E’ oggi evidente l’esigenza di una ripresa di progettualità collettiva, che coinvolga insieme la comunità

materana e nazionale, per ridare corrette prospettive alla costruzione delle infrastrutture culturali

necessarie per reggere, ad adeguati livelli di “qualità”, il brand di città della cultura sul quale Matera pone

tante chance per il futuro suo e dei suoi giovani.

Una progettualità, un’impostazione strategica di tutela del “patrimonio” diventata ineludibile alla

luce di quanto emerge man mano dalla realizzazione delle opere cantierizzate in questi ultimi mesi, dove

l’aspetto relativo ad accessibilità, fruizione e “valorizzazione” del patrimonio storico e naturale, ha preso il

sopravvento su quello della “conservazione”: passerelle, sentieri, muretti a secco sono fioriti alterando un

contesto ambientale e storico delicatissimo.

Un malinconico “declino” di valori, strategie, obiettivi conquistati in oltre mezzo secolo di forte

mobilitazione culturale e politica della comunità materana, una piatta “omologazione” di quel processo

alle regole del marketing commerciale, che stravolgono e snaturano le città d’arte.

Chiediamo alla Regione Basilicata e alla nuova Amministrazione Comunale (nel frattempo

insediatasi), di incentivare e governare quella ripresa di progettualità, non limitandosi a tamponare ferite,

ma riprendendo l’iniziativa politica e culturale, per:

disegnare una nuova strategia di tutela e valorizzazione che fermi il declino, la deriva

commerciale, e porti a nuova sintesi il processo storico consolidato, con il “lascito” dell’anno di Matera/

ECoC (brand), con quanto si sta realizzando (con le opportune correzioni/integrazioni), e con quanto

di nuovo si sta manifestando, sia sul piano istituzionale (vedi la nascita del “Museo Nazionale RidolaLanfranchi”), che sul piano dei rivolgimenti epocali che la pandemia ha provocato sulle modalità di

fruizione del turismo culturale;

riproporre l’agognato (da almeno sessanta anni) Museo Demo-Etno-Antropologico

una “infrastruttura-istituzione culturale” strategica che rappresenti la memoria storica della comunità

contadina dei Sassi; e che costituisca altresì un centro di documentazione, ricerca ed animazione culturale

della città, a disposizione delle future generazioni, e di un “turismo di qualità”.

organizzare una risposta collettiva, alla “minaccia” di insediamento del Deposito Nazionale

delle Scorie Nucleari, guarda caso, a poche centinaia di metri dai Villaggi Neolitici della Murgia Materana.

Pertanto, i promotori invitano gli organismi e le associazioni, le personalità (istituzionali, della

politica, dello spettacolo, del mondo scientifico, dell’informazione, ecc.), i lavoratori , i cittadini tutti

ed in particolare i giovani a sottoscrivere il presente appello e aderire alla:

MARCIA CONTRO IL “DECLINO”

“MARCIA” CONTRO LA DERIVA FETICISTICA, COMMERCIALE, BUROCRATICA , che sta

inghiottendo la vigorosa vicenda del “riscatto” culturale, socio-economico, urbanistico, ambientale, della

nostra città e del nostro territorio: vero valore aggiunto della qualità della città contemporanea.

“MARCIA” PER LA CULTURA , che in una città della storia e delle qualità di Matera, deve costituire

una leva fondamentale di sostegno economico e sviluppo; DEVE “CREARE LAVORO”.

“MARCIA” PER IL LAVORO: UN LAVORO QUALIFICATO, STABILE, CREATIVO



COMUNICATO STAMPA

Massima attenzione del mondo produttivo rispetto a uno sviluppo dei settori come il turismo e la cultura, che ancor di più oggi, di fronte a questa pandemia, possono diventare la soluzione a cui appoggiarsi per uscire dalla crisi in atto e rilanciare il territorio. In questo senso la Provincia di Matera sostiene la “Marcia per la Cultura ed il Lavoro” promossa dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, che testimonia l’obiettivo congiunto che le forze produttive e istituzionali del territorio si pongono per poter affrontare la difficile congiuntura in atto. “La ricerca di strategie unitarie per poter affrontare i problemi economici e rilanciare settori messi in ginocchio dalla pandemia deve essere quella di un investimento importante su questi settori strategici, che le istituzioni devono riuscire a veicolare nella giusta direzione – sottolinea il presidente della Provincia Piero Marrese -; ed è per questo che la Provincia di Matera rimarrà impegnata anche in futuro con l’obiettivo di puntare sullo sviluppo del turismo e sulla promozione della culturale sul territorio. In tal senso – aggiunge Marrese -, anche la posizione netta e unanime espressa contro l’ipotesi di un deposito di scorie radioattive, sul nostro territorio, testimonia come la priorità e la visione sia quella di un rafforzamento delle produzioni proprie, ed è contraria a ipotesi che possano sconvolgere e danneggiare quelle che sono le bellezze naturali che costituiscono il futuro e il volano dello sviluppo del territorio”.

Matera, 19 febbraio 2021