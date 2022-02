La guerra scoppiata in Ucraina è la prova che i governi, spesso portatori di interessi che nulla hanno a che fare con quelli dei loro popoli, non imparano dalla storia e ci riportano così (con la corsa agli armamenti e politiche internazionali sbagliate) nella tragedia. Solo i popoli se consapevoli della importanza che la pace si prepara lavorando per la pace, sempre, mobilitandosi possono imporre una politica nuova che bandisca le armi e la guerra come strumento di risoluzione delle controversie. Proprio come è scritto a chiare lettere nella nostra Costituzione.

Una mobilitazione come avevamo auspicato (https://giornalemio.it/politica/la-guerra-di-putin-e-lassist-delloccidente/) comincia ad esserci, anche in Basilicata con un presidio che terrà domani mattina alle 10,00 in piazza sia a Matera che a Potenza promossa dalla Rete per la pace composta da associazioni, partiti e movimenti. Questa è la nota diffusa per l’occasione:

“Quanto sta accadendo in Ucraina è estremamente preoccupante. Le sconvolgenti notizie sul drammatico peggioramento della situazione in Ucraina, con i bombardamenti sulla capitale Kiev che avrebbero causato già la morte e il ferimento di centinaia di persone, ci inducono a mobilitarci immediatamente a sostegno della pace.

👉 Sabato 26 febbraio, alle 10, la Rete della pace scenderà in piazza a Potenza e a Matera per ribadire la ferma contrarietà a ogni guerra.

L’appuntamento è alle 10 in piazza Mario Pagano a Potenza e in piazza Vittorio Veneto a Matera.

Cittadini e società civile sono invitati a unirsi per far arrivare un messaggio chiaro e deciso al governo italiano.”

Per mercoledì, 2 marzo -in piazza Vittorio Veneto, dalle 10 alle 12- invece, è il Comune di Matera che ha chiamato a raccolta le scuole della Città per un analogo sit-in.