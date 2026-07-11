In pagamento ad agosto, i nuovi stipendi e gli arretrati del personale scuola derivanti dal nuovo contratto 2025/2027

A comunicarlo è stato NoiPA: arriveranno nella busta paga di agosto 2026 gli aumenti degli stipendi e gli arretrati (maturati negli anni 2025 e 2026) previsti dal nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2025 – 2027 per il personale della scuola, sottoscritto in via definitiva il 1° luglio 2026 presso l’ARAN. Il rinnovo in questione interessa circa 1,2 milioni di lavoratori del settore, tra cui docenti delle scuole, personale ATA, (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), ricercatori e tecnologi, personale universitario, lettori e collaboratori esperti linguistici (CEL), personale tecnico e amministrativo degli enti di ricerca, personale dell’AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). Per il dettaglio delle somme spettanti e tutte le novità sugli aumenti di stipendio per docenti e ATA cliccare su questo link del sito TiConsiglioUnLavoro . L’importo netto spettante ad ognuno è però già consultabile. Infatti, anche prima della pubblicazione del cedolino in formato PDF, il personale può già verificare l’importo netto dello stipendio attraverso la funzione “Consultazione pagamenti” disponibile nell’area riservata di NoiPA. L’anteprima, resa disponibile già nei primi giorni di luglio, consente di conoscere dunque in anticipo la somma che sarà accreditata il 23 luglio, mentre il dettaglio completo delle singole voci retributive e delle trattenute sarà consultabile soltanto con la successiva pubblicazione del cedolino.

Diversa la situazione dei supplenti con incarichi brevi e saltuari, che non rientrano nell’emissione ordinaria del 23 luglio. Per questa categoria i pagamenti dipendono dalla registrazione delle prestazioni da parte delle segreterie scolastiche e dalle successive emissioni speciali predisposte da NoiPA. Di conseguenza, gli accrediti possono arrivare tra la fine del mese e i primi giorni di quello successivo, rendendo consigliabile verificare periodicamente lo stato del contratto nell’area riservata del portale.

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