In onda sulla piattaforma Sky la cover band “Riviviamo De Andrè – The Original Tribute Band”

Ha partecipato al programma televisivo “Festival Italia in Musica” ed è stato subito successo per la cover band lucana “Riviviamo De Andrè – The Original Tribute Band”.

Il programma, condotto da Paola Delli Colli, in onda su Gold Tv Italia è stato trasmesso sabato sulla piattaforma Sky – Canale 823 e poi ancora domenica in replica sul Canale 128. Per la formazione musicale capitanata da Giacomo Mazzoccoli, conosciuto con il nome d’arte di Ramon Badero, l’esibizione sull’emittente televisiva a diffusione nazionale, ha rappresentato il prologo del tour estivo che farà tappa in numerose città italiane. Il gruppo musicale, infatti, attraverso le sue performance, porta nelle piazze e nei teatri l’eredità lasciata da uno dei più grandi cantautori della musica italiana, Fabrizio De Andrè. Un vero e proprio tributo quello di “Riviviamo De Andrè – The Original Tribute Band” ad un grande poeta della canzone italiana, che ha regalato agli appassionati della musica d’autore testi carichi di grande umanità e denuncia sociale. Il progetto “Riviviamo De Andrè” è nato nel gennaio 2012 da un’idea di Giacomo Mazzoccoli. Particolare attenzione è riservata al repertorio proposto, ricalcando gli arrangiamenti della PFM (Premiata Forneria Marconi). La band ha partecipato in passato a numerose puntate del programma televisivo “Millevoci”, curato da Gianni Nazzaro e Stefania Cento. La cover band “Riviviamo De Andrè” oltre che da Ramon Badero, voce solista, che qualche anno fa portò al successo in America il brano “Villaggio Vacanze”, scritto da Bobby Solo e Little Tony, è formata da Nicola Albano (chitarra elettrica), Vincenzo Surdo (basso elettrico), Nunzio Locantore (sax soprano, contralto e tenore), Massimo Mazzone (batteria), Marco Misciagna (violino), Giuseppe Albanese (tastiere). Nel corso della puntata Ramon Badero ha cantato insieme al cugino Antonio Mazzoccoli il brano “Tre Colli”, dedicato a Montescaglioso e lanciato dai due cugini nel 2019 con un videoclip che in poche settimane aveva scalato le classifiche dei video emergenti. Ramon Badero, musicista ed autore, ha collaborato con cantanti famosi tra cui Little Tony, sua figlia Cristiana Ciacci e lo storico collaboratore del “Ragazzo col ciuffo”, Angelo Petruccetti. Tra le sue collaborazioni anche quella con i Negrita.