In Mongolfiera sui Sassi l’olandese volante Van der Saar

Lo riconoscete? E’ Edwin Van der Saar, attuale dirigente dell’Ajax, oggi a Matera per un volo sul cielo dei Sassi, organizzato da Mongolfiera Sud Italia che opera in Puglia, Basilicata e Calabria. Con lui moglie e figli, che stanno trascorrendo un periodo di ferie in Puglia come tanti altri vip che inseriscono nel tour una visita alla Città, capitale europea della Cultura 2019, e patrimonio dell’Umanità. Si sono divertiti e, naturalmente,sono rimasti favorevolmente colpiti da quanto hanno visto dall’alto e in giro per la città. Gli sportivi lo ricorderanno senz’altro. Difese la porta della Juventus nella stagione 1999-2001 e si fece notare per gli scatti felini e per la sua altezza che gli consentivano di arrivare anche nei punti più impossibili. Giocò oltre che nella Juve, proveniente dall’Ajax, anche in Inghilterra nel Fulham e nel Manchester United e nella nazionale dei Paesi Bassi. Il volo su Matera resterà tra i piacevoli ricordi di Edwin e famiglia, come accaduto per altri e per quanti voleranno sul cielo di Matera con mongolfiera Sud Italia.