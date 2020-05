Da oggi in diverse regioni d’Italia è possibile ritirare le mascherine gratuitamente. Lombardia, Lazio, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, infatti hanno acquistato e messo a disposizione dei propri cittadini milioni di mascherine sanitarie e alcuni hanno provveduto alla distribuzione attraverso Poste Italiane, altre invece hanno scelto edicole e supermercati, altri ancora le farmacie.

Come a Genova, ad esempio, dove da stamattina ci si può recare in tutte le farmacie della Liguria e ritirare gratuitamente il prezioso dono esibendo la tessera sanitaria con il codice fiscale.

Un provvedimento adottato dalla Regione Liguria ma che in realtà dovrebbe essere adottato da tutte le regioni d’Italia essendo ormai la mascherina un presidio sanitario obbligatorio (in molte regioni) e diventate preziose più di un gioiello.

Un problema sentito tanto che qualche giorno fa era partita anche una petizione su http://chng.it/LvjLDdNTbD in cui si leggeva ”

“Se la mascherina diventa – com’è diventata – un presidio sanitario obbligatorio, allora lo Stato non può tirarsi indietro di fronte al dovere di fornirla gratuitamente a tutte e tutti e non può esimersi dal garantire anche la fornitura della migliore mascherina a garanzia della tutela della popolazione che dovrà farne uso, fintanto che persiste l’obbligo.

Affinché ciò sia possibile, per sollecitare un intervento chiaro e decisivo da parte del Governo in tal senso, con questa petizione vogliamo ribadire il nostro diritto ad essere prima di tutto persone e cittadini, uguali non solo nei doveri ma anche nei diritti”.

Un modo, tra l’altro, per frenare il business spropositato e che a due mesi dall’inizio in Italia della pandemia continua a tenere banco tra le notizie di cronaca quotidiane.

E in Basilicata?

Nonostante l’Ordinanza n. 21 del 3 Maggio del Governatore Vito Bardi obblighi all’uso della mascherina (art.1 comma e) “..è fatto obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare i dispositivi di protezione individuale (cd. “Mascherine”) nei luoghi chiusi accessibile al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati…..” le mascherine vanno acquistate.

E purtroppo non sempre e non dappertutto a prezzi calmierati .