In libreria “Mediterraneo. Un mare di incontri” promosso da Edigrafema

“Mediterraneo. Un mare di incontri” è il titolo dell’ultimo libro di Maria Beatrice Masella, scrittrice e pedagogista bolognese, con radici lucane, nota nel panorama della letteratura per ragazzi e per l’infanzia.

A pubblicarlo la casa editrice Edigrafema che, in questo modo, ha voluto donare il proprio contributo editoriale alla città di Matera nell’anno da “Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo” con un’iniziativa che vede il coinvolgimento di Mediterranea Saving Humans, prima e unica nave del soccorso civile battente bandiera italiana, a cui verranno destinati i ricavi legati al diritto d’autore.

Le illustrazioni che accompagnano i dieci racconti sono state realizzate da Marlene Telljohann e vedono protagonisti il Polipo, le Alici, lo Squalo Elefante, la Balena, la Foca Monaca, i Delfini, la Tartaruga, il Cavalluccio marino, il Paguro e la Stella marina. Creature a rischio o in via di estinzione che si raccontano tra verità scientifiche e invenzioni fantastiche, narrando anche l’incontro con gli esseri umani.

L’opera, rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle scuole elementari e medie, intende contribuire ad accrescere la conoscenza sul Mediterraneo, affinché si configuri come volano per un’educazione al rispetto delle ricchezze ambientali; ma ancor più vuole invitare le giovani generazioni alla riflessione su cosa questo “luogo” di biodiversità sia diventato: per secoli spazio di attraversamento e via di colonizzazione e scambi, negli ultimi decenni è sempre più ponte di speranza per uomini che anelano al raggiungimento di altri luoghi in cui trovare possibilità di vita più dignitose.

La rotta migratoria del Mediterraneo Centrale si attesta ancora tra le più pericolose: secondo i dati raccolti da Unicef, nel 2025 sono state oltre 66 mila le persone migranti e rifugiate arrivate in Italia e 2 su 10 erano bambine, bambini e adolescenti; inoltre, nello stesso periodo, sono stati registrati circa 1.300 morti o dispersi, tra cui molti minori.

L’AUTRICE

Maria Beatrice Masella vive a Bologna dal 1975 dove svolge la professione d’insegnante e pedagogista. Scrittrice per l’infanzia e l’adolescenza, collabora con diverse case editrici: per Sinnos pubblica la trilogia di Hanna&Fou e Respiro; per Edizioni Corsare A spasso con Nina e Viola, la gallina e il soldato; per Leone Verde piccoli l’albo illustrato Io sono io; per Pulce Cuscus Skate, per Bacchilega Junior Davanti a quel muro e Irene e le 10 domande, due romanzi rispettivamente per adolescenti e per bambini sulla memoria della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Nel 2006 pubblica il suo primo romanzo per adulti Compagni di futuro (Giraldi Editore, con prefazione di Margherita Hack); con Edigrafema, prima di Mediterraneo. Un mare di incontri, pubblica nel 2014 Mare di argilla, nel 2021 La Tigre nel mio giardino, nel 2025 Mare di argilla per Viola.