In ginocchio da Trump…vergogna!

Come Giulio Cesare nella battaglia di Zela, così Trump the King al vertice NATO: “Veni, vidi, vici“! Un successo, ottenuto con rapidità e facilità, assolutamente prevedibile a fronte di una classe dirigente europea assolutamente incapace di articolare una reazione a questa azione di bullismo a cui sono sottoposti da quando Donald li strapazza con minacce di dazi e abbandono della NATO. Non solo prevedibile, ma perfino annunciata, dal messaggio servile del segretario generale della NATO Mark Rutte inviato al presidente americano alla vigilia di quella riunione che si è tenuta all’Aia e in cui Rutte dice a Trump che lui stava per «ottenere qualcosa che NESSUN presidente americano è riuscito a fare negli ultimi decenni. L’Europa pagherà UN SACCO di soldi, come è giusto che sia, e sarà una tua vittoria». Esattamente ciò che è accaduto. Tutti allineati e coperti, con solo un guastafeste: il premier spagnolo Pedro Sanchez che ha ribadito “la spesa al 2,1 per cento è sufficiente” (in modo da destinare le risorse anche a welfare e altre priorità), attirandosi le ire e le minacce del bullo Trump: “È terribile, non vuole pagare la sua quota, le applicheremo dazi doppi“. Insomma, una Caporetto dell’Europa che si conferma sempre più colonia degli USA e incapace di cogliere la palla al balzo per provare a sganciarsi da questa catena che ci tiene legati all’amico americano dal dopoguerra con una libertà condizionata e provare a mettere in campo un proprio percorso di crescita più consono alla sua storia e alla sua collocazione geopolitica. Gli USA vogliono sganciarsi dalla NATO? Bene, ciao! Quale occasione migliore per togliersi da questo giogo? Macchè qui c’è tanta gente che è affetta dalla sindrome di Stoccolma e che, vedrete, ringrazierà addirittura Trump “per averci costretto a questa scelta ” scellerata. Capite in che mani siamo finiti?

