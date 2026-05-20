In corso operazioni di sbarco e riconoscimento in Israele degli italiani sequestrati illegalmente

“Ho appena sentito l’unità di Crisi e mi hanno confermato che sono in corso le attività di sbarco e riconoscimento. Funzionari italiani del consolato sono sul posto per accertarsi dello stato di salute dei detenuti. Sembra che li sbarcheranno in due gruppi. Il primo stamattina e il secondo questo pomeriggio, poi domani potranno parlare con le autorità consolari e dopo 24 ore da questo colloquio dovrebbero essere espulsi.” Lo riferisce poco prima delle 11 di questa mattina, Mirko, il fratelli di Dario Depalma alle tante persone che a Bernalda e non solo sgeuono con apprensione gli sviluppi di questa ennesima azione illegale delll’esercito Israeliano. Gli attivisti, riferisce Rainews24, hanno intanto iniziato uno sciopero della fame.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.