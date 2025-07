In corso di demolizione la condotta idrica rinvenuta in Piazza della Visitazione a Matera

Come comunicato nella conferenza stampa tenutasi ieri mattina nel Palazzo di Città, oggi si sono messe in moto le macchine atte a demolire la condotta idrica rinvenuta durante i lavori di scavo in corso in Piazza della Visitazione a Matera, per la realizzazione del Parco intergenerazionale. In rete, la diffusione delle immagini della distruzione del manufatto sta provocando una serie di commenti non proprio benevoli per questa decisione che per quanto giustificata, da chi l’ha assunta, con il benestare della sovrintendenza in quanto opera non di pregio e in quanto la sua salvaguardia fisica avrebbe condizionato in modo determinante il prosieguo della realizzazione di uno dei due parcheggi interrati previsti. Quello più grande, per altro. Alla vista della demolizione è tornato sull’argomento l’ex sindaco Domenico Bennardi (ora consigliere comunale) con questo commento ” La condotta idrica di oltre un secolo fa è stata demolita, nonostante proposte, appelli e alternative concrete. Un video non basta a preservare la memoria di un manufatto così significativo. Avevamo gli strumenti per salvaguardarne l’eredità: la Casa delle Tecnologie Emergenti, con droni e scanner 3D, avrebbe potuto realizzare una scansione ad alta definizione e una ricostruzione digitale per il futuro. Si poteva fare. Ma si è scelta la strada più facile e veloce. Amministrare è difficile, lo so. Ma a volte servono fermezza e visione. Eppure, oggi la Soprintendenza la stessa che si era opposta a un nuovo parco giochi per i nostri bambini al Parco di Lanera, dice che “è tutto a posto”. Peccato che il nostro passato, questa volta, sia andato perduto per sempre. P.S. si è vero si sapeva della condotta ma ora era emersa nella sua bellezza con il particolare dell’arco ritrovato (foto di qualche post fa) e soprattutto ora occorreva decidere sul da farsi. ” A seguire il video della demolizione pubblicata da Pio Acito sul proprio profilo social con il commento “Questo si che è un bel modo di trattare il passato, la storia, la geografia, il futuro. Matera oggi, anno di grazia 2025.“

QUI la conferenza stampa di ieri in cui si è spiegata la ratio della scelta dell’amministrazione cittadina: