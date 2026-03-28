In corso a Roma il corteo NoKings Italy “contro i re e le loro guerre” (diretta)

Da piazza della Repubblica a San Giovanni, a Roma, è iniziato a sfilare il corteo nazionale NoKings Italy “contro i re e loro guerre” , per dire “no all’autoritarismo, no alla guerra, no al riarmo, no al genocidio e no alla repressione”, ed anche “no al governo”. Quella di oggi è una grande marcia popolare che si svolge in contemporanea con quelle in corso in altri Paesi, come Stati Uniti e Regno Unito, con l’evento “Together” lanciato dagli artisti del Regno Unito e il No Kings-Day negli Usa. A QUESTO LINK POTETE SEGUIRE LA DIRETTA DELLA MANIFESTAZIONE: https://www.youtube.com/watch?v=HmBesIdmffM. “Questa è una piazza innanzitutto contro la logica e la cultura della guerra. C’è una grande domanda di pace, di rimettere al centro i bisogni delle persone e di fermare questa cultura pericolosa, autoritaria che viene avanti” dice il segretario della Cgil Maurizio Landini, in piazza della Repubblica a Roma per partecipare alla manifestazione. “Sicuramente la risposta che c’è stata nel referendum – ha aggiunto Landini – credo parli a tutto il Paese e rende evidente come la maggioranza di questo Paese continua a vedere nei valori della nostra Carta costituzionale, quindi anche nel ripudio della guerra, un punto fondamentale per poter vivere in democrazia. E dall’altra parte indichi con molta precisione una volontà di un cambiamento delle politiche economiche e sociali che in questi anni sono state fatte. C’è una partecipazione di voto giovanile molto importante, che del resto noi avevamo già registrato anche sui referendum che avevamo organizzato come Cgil, perché anche allora la maggioranza di chi era andato a votare erano i giovani. Se li metto assieme, i giovani in questo momento stanno dicendo no alla precarietà, no alla guerra, e stanno ponendo il tema di una difesa della democrazia e di fermare la logica autoritaria”. Alla mobilitazione presenti anche Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Ilaria Salis di Avs. Quest’ultima ha reso noto che “Questa mattina la Polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto sicurezza. Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati, con il governo Meloni al potere viviamo in uno Stato di polizia. Ma non dobbiamo lasciarci intimidire. Manifestare è un diritto e lo dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. Ci vediamo alle 14 in Piazza della Repubblica.” Presente anche una delegazione del M5S, annunciata era annunciato sarebbe stata composta da Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera e dai deputati, Francesco Silvestri e Gilda Sportiello.

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