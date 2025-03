In comunità per disintossicarsi…ma aveva 1kg di marjuana. L’Arma lo arresto

L’episodio di cronaca è davvero paradossale. Doveva seguire un percorso per disintossicarsi e invece deteneva oltre 1 chilogrammo di sostanza stupefacenti. E così i carabinieri della stazione di Irsina ( Matera) lo hanno arrestato, dopo la segnalazione di un operatore della Comunità. Ora è in carcere in attesa di giudizio. I carabinieri , intanto, sono al lavoro per verificare provenienza della droga sequestrati ed eventuali relazione e e relazioni con altri soggetti.



Irsina (MT): I Carabinieri arrestano un uomo per detenzione di sostanza stupefacente

I Carabinieri della Stazione di Irsina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 50enne ospite presso una comunità terapeutica di quel centro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha avuto origine da una segnalazione pervenuta da un operatore della struttura, il quale ha informato i militari della possibile presenza sospetta di sostanze illecite. A seguito dell’intervento, i Carabinieri hanno rinvenuto due buste contenenti complessivamente 1,43 kg circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.

L’uomo, immediatamente arrestato, è stato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotto presso la casa circondariale di Matera in attesa di essere giudicato. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e saranno eseguite le analisi del caso per determinarne la qualità e la provenienza. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali responsabilità e collegamenti con altri soggetti coinvolti.

Si precisa che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari, e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Il risultato conseguito è frutto della continua e metodica attività di vigilanza e controllo condotta dai reparti coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera, per prevenire e contrastare le varie forme di illegalità, anche nelle aree a bassa densità di popolazione ma comunque interessate da fenomeni diffusi come, nel caso specifico, lo spaccio e il consumo di droghe.