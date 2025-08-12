In centinaia da 44 Paesi salperanno per rompere l’assedio a Gaza…e i governi?

A fronte del genocidio in corso a Gaza e di quanto ancor più è stato annunciato di voler mettere in atto dallo Stato di Israele si leva sempre più alto lo sdegno internazionale che però non trova alcuna corrispondenza nelle azioni che pur potrebbero/dovrebbero fare gli stati che condannano solo ora e solo a parole quanto sta accadendo. Nessuna rottura di rapporti, nessuna sanzione, niente di niente che possa far terminare l’illegale blocco che ha imposto intorno alla striscia di Gaza, impedendo l’accesso di aiuti umanitari e della libera stampa. C’è tanta protesta ma tanto senso di impotenza. Ma c’è anche che prova a mettere su azioni che pur con la consapevolezza che andranno a sbattere contro il muro degli abusi dell’esercito israeliano, costituiscono momenti preziosi di resistenza attiva allo strapotere di questo stato che si pone al di fuori di ogni diritto internazionale. Nella indifferenza e con la complicità di tanti campioni del diritto internazionale e della democrazia. E’ il caso della Global Sumud Flotilla costituita da decine di barche e centinaia di persone, provenienti da 44 Paesi, che salperanno da diversi porti del Mediterraneo tra agosto e settembre per raggiungere insieme la Striscia. La più grande missione marittima civile mai realizzata “per rompere l’assedio israeliano di Gaza e attirare l’attenzione sulla complicità internazionale di fronte al genocidio in corso contro il popolo palestinese”. Proponiamo in merito l’intervista che Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia del Global movement to Gaza, ha concesso al portale INFOAUT in cui viene spiegata questa missione che trovate a questo LINK.

Ma chi sono le persone che hanno deciso di metterci il proprio corpo in questa battaglia per una civiltà ed umanità che sembrano essere disperse? “Siamo una coalizione di persone comuni (organizzatori, operatori umanitari, medici, artisti, sacerdoti, avvocati e marinai) -scrivono gli interessati sul sito– che credono nella dignità umana e nel potere dell’azione non violenta. A giugno abbiamo lanciato una mobilitazione coordinata a livello globale via terra, mare e aria. In estate, torniamo con una strategia unitaria: un unico obiettivo e un coordinamento globale come mai prima d’ora. I nostri sforzi si fondano su decenni di resistenza palestinese e solidarietà internazionale. Sebbene apparteniamo/abbiamo nazioni, fedi e convinzioni politiche diverse, siamo uniti da un’unica verità: l’assedio e il genocidio devono finire. Siamo indipendenti, internazionali e non affiliati ad alcun governo o partito politico. La nostra fedeltà è rivolta alla giustizia, alla libertà e alla sacralità della vita umana.” Perché una rotta marittima? Perché non inviare aiuti via terra? “L’occupazione israeliana -viene spiegato- impone un assedio totale – via terra, via mare e via aria – isolando deliberatamente Gaza dal mondo esterno. Le vie di comunicazione via terra sono completamente bloccate o soggette a stretto controllo da parte delle Forze di Occupazione Israeliane e della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta dagli Stati Uniti. Gli aiuti vengono spesso ritardati, limitati o trasformati in trappole mortali. Via mare, aggiriamo questi sistemi e affrontiamo il blocco frontalmente. Queste imbarcazioni non trasportano solo aiuti; portano un messaggio: l’assedio deve finire.” È rischioso? Le imbarcazioni saranno attaccate? Certamente, scrivono: “Ci sono dei rischi. Ma il pericolo maggiore risiede nel permettere a Israele e ai suoi alleati di compiere genocidi impunemente. Israele ha una storia documentata di uso della forza contro le flottiglie umanitarie. Tuttavia, l’attenzione internazionale sposta i calcoli. Con un coordinamento globale, una preparazione legale e equipaggi addestrati, miriamo ad aumentare il costo politico di qualsiasi aggressione. I partecipanti saranno sottoposti a controlli di sicurezza, addestramento alla nonviolenza e preparazione alla sicurezza. I rischi che corriamo sono minimi rispetto a ciò che i palestinesi sopportano ogni giorno: fame, sfollamenti e bombardamenti.” È legale? Le imbarcazioni saranno fermate dai governi? “Sì, questa azione è legale secondo il diritto internazionale. Il blocco di Gaza da parte dell’occupazione israeliana costituisce una punizione collettiva, una violazione delle Convenzioni di Ginevra. Le imbarcazioni civili che trasportano aiuti umanitari o che partecipano a proteste pacifiche in acque internazionali sono protette dal diritto marittimo.” Ecco, queste barche andrebbero scortate dalle navi dei tanti paesi che si stracciano solo le vesti a parole e difese dagli attacchi illegali di Israele. Ma non andrà così. Essi potranno contare solo sulla solidarietà civile di chi vorrà sostenerli. Come? Cliccate QUI.