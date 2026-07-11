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Cronaca

In campeggio, in escursione? Emanuele è un ”Ferrino” da tenda e arrampicata

Franco Martina
Di Franco Martina

L’Emporio Morelli, nella iconografia materana di ” Michele la Stoppa”, oltre a essere noto per la gestione famigliare da un secolo e mezzo o quasi e per gli articoli da presepe tutto l’anno, è noto anche per quanto tira fuori puntualmente per la gioia dei campeggiatori. Quel turismo all’aria aperta, fatto di adattamento a situazioni diverse, che ti porta a stare a contatto con la natura e a scoprirla passo. E così Emanuele ci mostra la popote per cucinare, posate multiuso, borracce, ganci, tiranti, fornelli, torce, picchetti, amache, taniche, piccoli attrezzi da tenda e da escursione di una ditta di settore, la ”Ferrino”, con quella ‘tenda a due posti” (la canadese) che per anni ha segnato la volta di ingresso esterno al negozio. ” Sono i ragazzi, in particolare- dice Emanuele ”Manuelee” per tanti- che si avvicinano a questo tipo di turismo. Lo scoutismo è la tradizione, ma non mancano quanti partono in vacanza su moto, scooter,auto o fuoristrada. E poi c’è sempre da rinnovare l’essenziale per stare in campeggio. Fai da te e sostenibilità vanno a braccetto”. Buone vacanze. Emanuele non ha ancora deciso, ma una settimana più avanti chiuderà per ferie. Naturalmente con la dotazione ”Ferrino” e, chissà, anche alla guida della elettrica Topolino…

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