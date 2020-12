Ecco a seguire i “dati estratti il 03.12.2020, ore 10,00 dalla piattaforma Covid-19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force Regione Basilicata. Report dati processati il 02 dicembre 2020.”

Da essi rileviamo che sui 1.700 tamponi di giornata (che risalgono rispetto ai giorni precedenti ma sempre inferiori ai 2.585 di martedì 24 novembre e molto inferiori ai promessi 3000 giornalieri di Bardi), i positivi totali riscontrati sono stati 142 che, al netto di 18 non residenti, riducono a 124 i postivi residenti, con una incidenza dei postivi sui tamponi effettuati che scende all’8,35%, inferiore a quello di ieri (11,72%) ed anche a quello della media nazionale che è del 9,99%.

Il maggior numero di positivi di questa rilevazione si registrano a: Potenza (26), Matera (16), Rionero in Vulture (13), Melfi (10) e poi in diversi comuni con numeri inferiori.

Mentre, il numero totale aggiornato dei positivi residenti è di 6.207.

Scendono i ricoveri totali (da 179 a 175), mentre rimangono stabili quelli in terapia intensiva. Sempre alto il numero dei guariti che sono 78, mentre sarebbero 5 i decessi di cui non vengono forniti i dati dei comuni.

Ricoverati N. 185

A.O.R. San Carlo Potenza

M.I. n. 39

Pneumo n. 29

M.U. n. 15

T.I. n. 12

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

M.I. n. 66

Pneumo n. 12

T.I. n. 12

POSITIVI TOTALI N. 142

Non residenti: n. 18

Puglia n. 11

Stato estero domiciliati in Regione Basilicata n. 2

Lazio domiciliati in Regione Basilicata n. 2

Campania domiciliato in Regione Basilicata n. 1

Calabria domiciliati in Regione Basilicata n. 2

Residenti: 124

1 Avigliano

1 Barile

1 Bella

1 Bernalda

1 Calvello

1 Cancellara

3 Colobraro

4 Ferrandina

1 Francavilla in Sinni

1 Grassano

1 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

16 Matera

10 Melfi

2 Moliterno

2 Montalbano Jonico

2 Muro Lucano

2 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

5 Policoro

1 Pomarico

26 Potenza

1 Rapolla

13 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 San Paolo Albanese

4 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

4 Tito

5 Tursi

4 Valsinni

4 Venosa

1 Vietri di Potenza

Positivi totali: 6.207

Positivi in isolamento domiciliare: 6.022

Guariti n. 78

2 Atella

7 Genzano di Lucania

5 Laurìa

5 Lavello

2 Maratea

3 Matera

7 Melfi

14 Pignola

1 Policoro

5 Potenza

1 Rapolla

2 Rionero in Vulture

2 Rotonda

2 San Severino Lucano

1 Sant’Angelo le Fratte

2 Sant’Arcangelo

16 Venosa

1 Viggianello

Totale guariti: 1956

Deceduti 5

Non vengono forniti i dati dei Comuni