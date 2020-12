Anche oggi pubblichiamo a seguire i “dati estratti il 07.12.2020,dalla piattaforma Covid-19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force Regione Basilicata. Report dati processati il 06 dicembre 2020.”

In primis c’è da rilevare che i tamponi processati in tutta questa settimana (30-11/6-12) conclusa ieri, sono stati 9.814. In pericolosa riduzione rispetto a quelli della settimana precedente 23-11/29-11 (11.795), che a loro volta erano già minori di quella ancora precedente 16-11/22-11 (12.276). Il numero di tamponi di questa settimana ci porta indietro, insomma, di diverse settimane, esattamente all’ultima di ottobre 26-10/1-11 quando furono 9.242.

E i 3.000 giornalieri promessi da Bardi che fine hanno fatto?

Tornando ai dati di oggi, in sintesi, da essi rileviamo che sui pochissimi 713 tamponi della giornata di ieri domenica , i positivi totali riscontrati sono stati 115 che, al netto di 11 non residenti, riducono a 104 i postivi residenti, con una incidenza dei postivi sui tamponi effettuati che ha un balzo strano al 16,13% rispetto al dato bassissimo di ieri 6,32% ed anche a quello nazionale che è dell’11,54% (anch’esso in risalita rispetto a ieri 10,70%).

Comunque il dato aggregato di questa settimana conclusa ieri ci consegna un tasso positivi/tamponi al 10,45%, inferiore al 13,81% della settimana precedente.

Salgono di poco i ricoveri totali (da 137 a 140) ma calano di due unità quelli in terapia intensiva da 18 a 16. Sempre alto il numero dei guariti che sono 76, mentre ci sono stati ancora, purtroppo, 5 decessi.

Ricoverati 140

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 35

Pneumologia 27

Medicina d’Urgenza 14

T.I. 7

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

M.I. 38

Pneumologia 10

Terapia Intensiva 9

DECEDUTI 5 con residenza:

Forenza

Lavello

Matera

Melfi

Potenza

POSITIVI TOTALI 115

Residenti 104

N. Comune

1 Acerenza

3 Brienza

2 Corleto Perticara

16 Ferrandina

1 Filiano

2 Grottole

1 Lagonegro

1 Lurenzana

4 Laurìa

7 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

1 Maschito

21 Matera

9 Melfi

1 Moliterno

1 Montalbano Jonico

4 Nemoli

3 Palazzo San Gervasio

2 Paterno

1 Pisticci

1 Policoro

14 Potenza

2 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Senise

1 Trivigno

1 Venosa

Non residenti ma in isolamento in Basilicata: n. 2:

1 residente a Napoli in isolamento a Potenza

1 residente a Montesano sulla Marcellana (SA) in isolamento a Grumento Nova (Pz)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni 9

N. Regione

8 Puglia (Gravina in Puglia)

1 Valle d’Aosta

Guariti Residenti 76

N. Comune

1 Barile

17 Calvello

2 Laurìa

1 Matera

17 Melfi

1 Moliterno

1 Muro Lucano

7 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla

4 Policoro

2 Potenza

5 Rionero in Vulture

3 Ripacandida

5 Rotonda

1 San Paolo Albanese

4 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

1 Tramutola

2 Viggianello

CASI ATTUALI 6.194

POSITIVI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 6.054

DECEDUTI 177

GUARITI 2406

A seguire pubblichiamo il report ufficiale della task force relativo ai dati cumulativi del fine settimana:

EMERGENZA COVID-19, AGGIORNAMENTO 7 DICEMBRE (DATI 5 E 6/12)

“La task force regionale comunica che nei giorni 5 e 6 dicembre sono stati processati 2.074 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 201 (e fra questi 185 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 13 persone residenti e in isolamento in Puglia, 2 persone residenti in Campania e in isolamento in Basilicata (1 a Potenza e 1 a Grumento Nova), 1 persona residente in Valle d’Aosta e lì in isolamento, 5 persone residenti ad Acerenza, 1 a Barile, 1 a Bernalda, 3 a Brienza, 1 a Castelmezzano, 2 a Corleto Perticara, 17 a Ferrandina, 1 a Filiano, 1 a Gallicchio, 1 a Grassano, 2 a Grottole, 6 a Lagonegro, 1 a Laurenzana, 6 a Lauria, 12 a Lavello, 1 a Marsico Nuovo, 1 a Marsicovetere, 1 a Maschito, 23 a Matera, 17 a Melfi, 1 a Moliterno, 3 a Montalbano Jonico, 1 a Muro Lucano, 4 a Nemoli, 2 a Oppido Lucano, 5 a Palazzo san Gervasio, 3 a Paterno, 1 a Pisticci, 8 a Policoro, 26 residenti a a Potenza di cui 1 in isolamento a Cancellara, 1 a Rapolla, 2 a Rionero in Vulture, 4 a Ripacandida, 1 a Ruoti, 4 a Sant’Arcangelo, 2 a Sarconi di cui 1 in isolamento a Moliterno, 3 a Scanzano Jonico, 1 a Senise, 2 a Stigliano, 2 a Tito, 1 a Tricarico, 1 a Trivigno, 2 a Venosa, 2 a Viggiano.

Nelle stesse giornate sono state registrate 195 guarigioni di residenti: 1 residente ad Anzi, 1 a Balvano, 4 a Barile, 24 a Calvello, 1 a Castronuovo Sant’Andrea, 2 a Chiaromonte, 9 a Episcopia, 1 a Filiano, 1 a Irsina, 1 a Lagonegro, 4 a Lauria, 3 a Marsicovetere, 1 a Matera, 35 a Melfi, 1 a Moliterno, 1 a Montemilone, 1 a Muro Lucano, 7 a palazzo San Gervasio, 1 a Pietragalla, 4 a Policoro, 7 a Potenza, 12 a Rionero in Vulture, 3 a Ripacandida, 5 a Rotonda, 8 a Ruoti, 6 a San Costantino Albanese, 4 a San Fele, 1 a san Paolo Albanese, 12 a Sant’Arcangelo, 2 a Sarconi, 3 a Senise, 15 a Terranova di Pollino, 1 a Tramutola, 1 a Tricarico, 1 a Trivigno, 3 a Venosa, 8 a Viggianello.

Inoltre, risultano decedute 11 persone: 1 di Ferrandina, 1 di Forenza, 2 di Lavello, 1 di Matera, 1 di Melfi, 2 di Potenza, 1 di Rionero in Vulture, 1 di Rotonda, 1 di Venosa.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.194 (di cui 6.054 in isolamento domiciliare. Sono 2.406 le persone guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 177 quelle decedute.

Sono 140 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane:

-a Potenza 35 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 7 in Terapia intensiva, 27 in Pneumologia e 14 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo;

-a Matera 38 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 9 in Terapia intensiva e 10 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 161.844 tamponi, di cui 150.795 risultati negativi.”

Segue il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi.