Oggi, 23 maggio, in Italia sono quasi dieci milioni (per la precisione 9.997.294, pari al 16,87% delle popolazione) le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, così come riportato dal report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria è aggiornato alle 6.13 di oggi. Sono, invece, 30.490.624 il totale delle dosi di vaccino anti Covid somministrate, pari al 92,5% di quelle consegnate, che ammontano a 32.975.467. Li riportiamo prima che qualche post propagandistico dica altro, così come abbiamo rilevato ieri (https://giornalemio.it/cronaca/bardi-le-vaccinazioni-e-la-propaganda-che-fa-brutti-scherzi-sui-numeri/). La Basilicata, con il suo 92,1%, si colloca ancora sotto la media nazionale, mentre le più virtuose -con il 94,8%- sono Puglia e Veneto.

Sono in corso, intanto, a Potenza e Matera i giorni “Open” per la vaccinazione con Johnson & Johnson dedicata agli over 40 che termineranno il 26 maggio e che permetteranno di somministrare questo preparato, che ha il vantaggio di essere ad unica dose, ad oltre tremila persone. Sicuramente un vaccino che facilita la copertura della popolazione in modo più veloce. Speriamo si rendano disponibili sempre più dosi.

Venendo ai dati diffusi dalla task force relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, si rileva che gli stessi continuano a diminuire di numero da inizio settimana (1.453, 1.253, 1.112, 1.087, 1.058, 820) senza una spiegazione plausibile. Si spera non sia correlato al pericolo di non andare in zona bianca paventato nei giorni scorsi (https://giornalemio.it/cronaca/da-lunedi-bandiera-gialla-su-tutta-litalia-e-poi-quella-bianca-in-forse-la-basilicata/), con l’applicazione del: meno cerchi e meno trovi. Sarebbe opportuno si spiegasse questo improvviso calo di tamponi processati nella settimana (domani ci saranno quelli di oggi domenica che presumibilmente saranno ancora di meno).

Comunque, su 820 tamponi molecolari processati, sono stati rilevati 38 positivi (tutti residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi che ridiscende al 4,63%, dopo che per tre giorni era tornato a salire ( 6,33% , 5,70%, 4,86%), dunque un dato sempre inferiore a quello medio della settimana appena conclusa che è stato del 7,46%, mentre quello nazionale è all’1,60%.

I positivi di oggi riguardano : 1 Colobraro; 2 Grassano; 1 Irsina; 4 Laurìa; 3 Matera; 5 Montemilone; 8 Pietragalla; 2 Pignola; 1 Policoro; 5 Potenza; 1 Rivello 1 Rotondella; 1 Sant’Arcangelo; 1 Tito; 1 Valsinni; 1 Venosa.

Oggi non si registra alcun decesso e i ricoveri totali scendono ancora da 89 a 88, mentre quelli in terapia intensiva variano da 5 a 6 (3 Pz, 3 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 68 (67 i residenti), che fanno scendere ulteriormente il totale dei positivi a 4.367.