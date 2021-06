Nel mentre ci stiamo preparando al lunedì in cui tutta l’Italia sarà in zona bianca e le mascherine potremo toglierle almeno all’aperto, la variante Delta e Delta Plus comincia a preoccupare diversi Paesi.

In Israele, a causa dell’aumento dei contagi, il governo ha deciso di fare un passo indietro e reintrodurre una misura che era stata abolita. Dalle 12,00 di oggi si dovrà nuovamente indossare la mascherina al chiuso oltre ad essere raccomandata in alcuni casi anche all’aperto. Ma anche in Germania il ministro della Salute Jens Spahn, nel corso di una conferenza stampa ha detto che: “La variante Delta prenderà il sopravvento durante l’estate, è più una questione di settimane che di mesi“.

E in Italia? Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo all’Università statale di Milano, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano: “In Italia l’impennata di casi per la variante Delta, e Delta plus, ci sarà. Siamo solo indietro rispetto all’Inghilterra. Ma il colpo di coda arriverà. Se siamo fortunati, sperabilmente, i casi gravi non cresceranno proporzionalmente al contagio“.

E bisognerà proprio fare affidamento sulla fortuna se come afferma Guido Rasi, ex direttore generale dell’EMA e oggi consulente del commissario Figliuolo afferma : “La verità sulla diffusione della variante Delta in Italia la scopriremo per ultimi perché non sequenziamo.” E stiamo messi bene…..

E’ lui stesso ad aggiungere che: “per evitare di ritrovarci questo autunno come l’autunno scorso dobbiamo tracciare, sequenziare, isolare”. Ecco, dottor Rasi, lo dica a Figliulo e alle Regioni…..che si muovano in questa direzione per evitare che da ultimi si ritroviamo primi….per qualcosa che eviteremmo volentieri.

Venendo alla Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 24 giugno,

—sono stati processati 621 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 9 (e di questi 8 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 47 guarigioni (tutte di residenti in Basilicata)”

–inoltre “sono state effettuate 4.145 vaccinazioni. Ad oggi sono 280.595 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (50,7 per cento) e 152.979 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (27,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 433.574 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

L’incidenza dei positivi sui tamponi di giornata è dell’1,45% in un altalenante andamento (ieri al 4,16%, il giorno prim l’1,90%) che oggi si collocato al di sotto del dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 2,82%.

I nuovi casi riguardano: Paterno (3), poi altri Comuni con uno, tra cui Potenza. Nessuno a Matera.

I ricoveri totali continuano a scendere da 27 a 25, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso. Bene.

Tenuto conto anche dei 47 guariti odierni, il numero dei positivi attuali in Basilicata (in base ai dati sinora forniti quotidianamente) sarebbero 2.402, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne un dato diverso 847, una riduzione secca avvenuta nei giorni scorsi mai spiegata ufficialmente (https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-i-positivi-attuali-son-meno-di-1-000-per-magia-e-i-dati/).