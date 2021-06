“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 28 giugno, sono state effettuate 3.642 vaccinazioni, con 290.393 lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (52,5 per cento) e 156.494 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 446.887 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 642 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 sono risultati positivi e riguardano tutti residenti in Basilicata. Nella stessa giornata sono state registrate 107 guarigioni (di cui 99 relative a residenti in Basilicata)”

L’incidenza positivi/tamponi della giornata è dell’1,09%, al di sotto del dato medio della settimana appena conclusa che si è stato del 2,21%, a sua volta in discesa rispetto al 2,82% della settimana precedente.

I nuovi casi riguardano: Matera e Tramutola con 2 casi, con un solo caso Marsico Nuovo, Palazzo San Gervasio e Ripacandida. Nessun caso a Potenza.

I ricoveri totali scendono da 23 a 18, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso.

Tenuto conto anche dei 99 guariti odierni, il numero dei positivi attuali in Basilicata (in base ai dati sinora forniti che contabilizziamo quotidianamente) sarebbero 2.236, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne un dato diverso 676, una differenza secca di 1.560 (ieri era di 1.555) avvenuta nei giorni scorsi e mai spiegata ufficialmente (https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-i-positivi-attuali-son-meno-di-1-000-per-magia-e-i-dati/).