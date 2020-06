La task force con il comunicato odierno è tornata a segnare zero contagi sui tamponi processati nella giornata di ieri, dopo la interruzione di questa “normalità” a cui ci eravamo abituati per una quindicina di giorni con il caso positivo registrato a Matera e riferito ad una signora pensionata che è stata sottoposta al test perchè doveva andare in una residenza per anziani.

Dunque, non essendoci anche nessun altro guarito, i contagiati in Basilicata rimangono a quota tre (questa donna più la coppia di Grottole tornata dall’Egitto), tutti nel materano.

Questo mentre, ancora poche ore fa il direttore generale dell’OMS – Ghebreyesus- ammoniva (quasi facendo tristemente il verso a Vasco Rossi) che “il peggio deve ancora venire” ed, effettivamente, il bilancio globale della pandemia sale a 10,3 milioni di casi e oltre 505mila morti.

Tornando a noi, “La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 29 giugno, sono stati effettuati 337 test per l’infezione da Covid – 19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 3, come nella giornata di ieri.

Sono 370, in totale, le persone guarite.

Ai 3 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 370 guariti; 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 1 paziente residente a Torino in isolamento domiciliare in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 39.631 tamponi, di cui 39.211 risultati negativi.

Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata 1 persona, che si trova nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 2.

Il prossimo aggiornamento è previsto per domani, 1 luglio, alle ore 12,00.

In allegato il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.”