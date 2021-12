Oggi e ieri sono stati due giorni di silenzio nella comunicazione ufficiale della Regione sui dati covid, l’ultimo comunicato con tabelle è quello pubblicato il 24 dicembre (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-vigilia-con-crescita-dei-positivi-ancora-252-48-a-mt-e-superati-i-2-500/) riferito ai tamponi processati il giorno precedente.

Ma le notizie fatte comunque filtrare dalla task force ci consegnano un quadro in linea con la crescita dei giorni precedenti e su 2.189 tamponi che sarebbero stati processati tra il 24 e il 25, sarebbero stati rilevati ben 290 nuovi positivi residenti, 57 dei quali concentrati nella sola città di Matera.

Non solo, ma anche i ricoveri ospedalieri da 42 sarebbero balzati a 47 (23 a Potenza e 24 a Matera) con un nuovo caso in terapia intensiva tra quelli al Madonna delle Grazie (una donna di 84 anni con diverse patologie, non vaccinata).

Una situazione dunque, questa della Città dei Sassi che comincia a destare molte preoccupazioni al punto che sembra essere stata convocata per domani mattina 27 di Dicembre una videoconferenza tra il Presidente Vito Bardi, il direttore generale dell’ASM Sabrina Pulvirenti ed il sindaco di Matera Domenico Bennardi al fine di individuare nuove misure in merito.

Comunque domani dovrebbe essere fornito un report ufficiale riepilogativo dei dati relativi al 24, 25 e 26 ed avremo un quadro più certo.

Ma alla luce di questi dati, i nuovi positivi tra lunedi e sabato sono in tutto 1.124, rispetto ai 771 dell’intera settimana precedente. Non c’è bisogno di fare calcoli particolari per capire che la situazione sta peggiorando e molto in fretta.