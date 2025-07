In Basilicata la prima campagna informativa per la pianificazione della sicurezza balneare: un’esperienza pilota nazionale

La Basilicata avvia la Campagna informativa per la pianificazione della sicurezza balneare, un progetto pilota regionale promosso dalla Società Nazionale di Salvamento in collaborazione con UNIBAS e frutto di un’attività concertata con l’Osservatorio Nazionale per la Prevenzione degli Annegamenti, che rappresenta un’esperienza innovativa a livello nazionale.

Il progetto, sviluppato con il sostegno della Regione Basilicata, ha previsto una capillare analisi del territorio costiero lucano, con l’individuazione degli indici di sicurezza delle spiagge, utili a valutare i livelli di rischio e a programmare interventi adeguati per la prevenzione degli incidenti in mare.

Tra i risultati concreti della campagna vi è la realizzazione di una cartellonistica informativa e di sicurezza, progettata secondo le linee guida nazionali e messa a disposizione dei Comuni lucani per essere installata sulle spiagge. Si tratta di un importante strumento per informare i bagnanti sui comportamenti corretti da tenere, sui rischi specifici di ciascun lido e sulle misure di sicurezza attive, rafforzando la consapevolezza e la responsabilità di tutti.

L’iniziativa si inserisce in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a seguito della risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021, con l’obiettivo di accendere i riflettori sul tragico e profondo impatto dell’annegamento a livello globale e sulle strategie di prevenzione salvavita che possono ridurre drasticamente il numero delle vittime.

Proprio per celebrare questa ricorrenza, la Società Nazionale di Salvamento terrà domani, 25 luglio, una dimostrazione pratica di prevenzione e salvataggio presso la spiaggia di Marina di Pisticci, aperta al pubblico, ai turisti e agli operatori balneari. Un momento di formazione, sensibilizzazione e partecipazione attiva per promuovere la cultura della sicurezza e della salvaguardia della vita in mare.

“Si tratta di un’iniziativa ambiziosa – sottolineano i promotori – che fa della Basilicata un laboratorio nazionale per la diffusione della cultura della sicurezza, dimostrando come la prevenzione, la conoscenza e la pianificazione siano la chiave per tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini”.

Il sostegno dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione conferma la volontà di costruire un sistema condiviso che valorizzi il mare come risorsa economica, turistica e sociale, nel pieno rispetto della sicurezza e della sostenibilità.

Un ringraziamento va all’Assessore Francesco Cupparo, che attraverso questo progetto pilota nazionale sta dimostrando come “la sicurezza della balneazione può diventare un vero e proprio brand distintivo per il nostro territorio, affiancandosi alle Bandiere Blu come simbolo di qualità, responsabilità e attrattività turistica, capace di comunicare ai visitatori non solo la bellezza delle nostre coste, ma anche l’attenzione alla tutela della vita e alla sostenibilità.”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.