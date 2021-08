Continua la campagna vaccinale con oltre 72 milioni di dosi somministrate: le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in Italia sono in totale 34.712.353, corrispondenti al 64,27% della popolazione over 12. In merito ai giovani, in vista della riapertura delle scuole, per Figliuolo serve una corsia preferenziale con open day senza prenotazione: “Obiettivo vaccinare il 60% dei giovani entro inizio anno scolastico“. Nel mentre si registra un boom di Green Pass scaricati: in tre giorni oltre 20 milioni.

In Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 9 agosto, sono state effettuate 4.024 vaccinazioni. A ieri sono 369.177 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (66,7 per cento) e 282.319 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (51 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 651.496 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 834 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 49 ( 44 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 23 guarigioni, (21 residenti in Basilicata).”

Dunque, in base ai dati di questo comunicato completato dal report delle schede che trovate più avanti, oggi si registra una incidenza positivi/tamponi del 5,88%, che è inferiore a quella riferita ai tamponi processati nell’intera settimana appena conclusa che è stata del 6,66%, con i ricoveri che rimangono fermi a 25 quelli totali e a 1 quelli in terapia intensiva.

Il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 21 ulteriori guarigioni) sale, invece, a 950.

I nuovi casi riguardano: Potenza (6), Lauria e Miglionico (4), poi (come da elenco in tabella sottostante) altri comuni con 2 casi e meno. Nessuno a Matera.