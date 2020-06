E proprio nella bella giornata di ieri in cui per ben 12 giorni di fila Covd19 aveva fatto perdere le tracce sul suolo lucano. Proprio ieri in cui la piccola Nicole ci aveva emozionato con la sua fiabesca immagine di un Coronavirus catturato dai Cavalieri della Bruna, diventato buono ed imprigionato in una bolla di sapone esposto al museo Ridola di Matera (https://giornalemio.it/cronaca/nicole-i-cavalieri-della-bruna-che-catturano-covid19-poi-esposto-al-ridola/). Proprio ieri abbiamo dovuto prendere atto di quello che era ampiamente prevedibile, ma inconsciamente esorcizzato. Il Covid19 è ancora fra noi.

E come nei film horror….a volte ritorna. E’ tornato ieri, infatti, a bordo di un aereo dall’Egitto, ospite di una lucana di Grottole, ora ricoverata al madonna delle Grazie che ha riaperto il Reparto malattie infettive. Ma era già tornato, sempre ieri, a Tricarico ospite di una signora di ritorno dal Veneto. E ancora qualche giorno fa, sempre ospite di una lucana di ritorno dalla Lombardia, a Carbone.

Insomma stiamo per affrontare le conseguenze della ripresa della mobilità interna e con l’estero che ci porterà probabilmente ad avere a che fare con un aumento di casi positivi nelle prossime settimane. Rientri, turisti, lavoratori e quant’altro saranno in qualche caso veicoli inconsapevoli dell’ospite indesiderato.

Ma questo è un problema gestibile, se non abbasseremo la guardia e manterremo le buone abitudini che ci hanno sin qui protetti (distanza, lavaggio mani, mascherine quando non c’è distanza). Cosa che in verità molti hanno già ritenuto di dover abbandonare. Come se tutto fosse finito. Ma è troppo presto per comportarsi come se non ci fosse più.

Comunque, riportiamo a seguire il comunicato giornaliero della task force che registra un solo caso positivo (quello del Madonna delle Grazie) e non gli altri due, per un sistema di contabilizzazione che appara alquanto inadeguato a rappresentare ciò che accade sul territorio.

“La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 8 giugno, sono stati effettuati 465 test per l’infezione da Covid – 19. Di questi, 464 sono risultati negativi e 1 positivo, relativo a una persona di Grottole rientrata dall’estero.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 12. Ieri erano 11, ai quali va aggiunta la persona risultata positiva.

Ai 12 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 359 guariti; 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 3 pazienti, uno residente a Torino e due in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata; 2 pazienti, conteggiati in Lombardia e in Veneto perché lì diagnosticati e dichiarati guariti in seguito a doppio tampone negativo, risultati positivi al tampone di rientro e attualmente in isolamento in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 33.185 tamponi, di cui 32.767 risultati negativi.

Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverato 1 paziente, che si trova nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 11.

Il prossimo aggiornamento domani, 10 giugno, alle ore 12,00.

In allegato il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.”