Roba da farci i titoli, come ha fatto giustamente il TG3 l’altro ieri: “meno di mille i positivi in Basilicata“, bene. E in effetti il bollettino ufficiale della task force del 23-6-2021 indicava come “positivi attuali” 886 lucani. Ma come si è giunti a questo favoloso abbattimento -dai 2.686 del bollettino del 18 giugno (giorno in cui i conti concordavano)- non è ancora stato spiegato sui bollettini della task force che si sono succeduti (quelli ufficiali che riportiamo anche noi giornalmente, ovviamente).

Infatti, tenendo conto dei dati contenuti nei bollettini giornalieri pubblicati dal giorno successivo sino ad oggi (aggiungendo dunque ogni giorno i nuovi casi e sottraendo i deceduti e i guariti) i “positivi attuali” risultano essere, matematicamente parlando, 2.402. Ben 1.555 in più di quelli riportati (847)! E non sono certo quisquiglie direbbe Totò.

C’è stato un ricalcolo, sottraendo ora per allora centinaia di guariti dei mesi precedenti che erano rimasti nel dimenticatoio? Possibile, è già capitato in passato (30 gennaio scorso), ma tale ricalcolo fu puntualmente riportato nei bollettini dell’epoca. Ora, come ogni lettore può verificare, sui bollettini diffusi dal 19 giugno ad oggi non c’è traccia alcuna della ragione di tale riduzione secca.

Così nel bollettino del 19 giugno, nonostante vengano indicati 13 nuovi casi, 1 decesso e 91 guariti per cui, con la semplice operazione (2.686+13-1-91=2.607) compiuta quotidianamente si arrivi a 2.607, ne vengono invece indicati 1.795. Ben 891 in meno e senza spiegazione alcuna.

Con il bollettino del 21 giugno (cumulativo di sabato 19 e domenica 20) la confusione aumenta perchè sul primo dei tre fogli del report come “positivi attuali” vengono indicati 1.233, sul terzo 1.795. Ambedue incongrui a voler attenersi ai dati comunicati nei giorni precedenti per cui dai 2.607 (dove eravamo rimasti) aggiungendo i 40 nuovi positivi del fine settimana e sottraendo 1 decesso e i 117 guarigioni (2.607+40-1-117=2.529) si arriva a 2.529.

Con il bollettino del 22 giugno a fronte di 13 nuovi positivi, nessun decesso e 34 guariti, vengono indicati come “positivi attuali ” 1.212. Mentre, sempre seguendo i dati quotidianamente da loro forniti, sarebbero: 2.529 + 13-34= 2.508.

Con il bollettino del 23 giugno si opera un’altra magia….perchè a fronte di 12 nuovi positivi, nessun decesso e 79 guariti…i “positivi attuali” per la task force si riducono simsalabim a 886. Numero incomprensibile anche partendo dal loro dato fornito il giorno prima di 1.212. Infatti: 1.212 + 12 – 79= 1.145. Nel mentre, volendo mantenere -come sarebbe logico- il filo con tutti i dati dei giorni precedenti saremmo a 2.441 (2508+12-79=2.441).

Con il bollettino del 24 giugno, avendo registrato 28 nuovi casi e 28 guarigioni in sostanza rimangono immutati sia i loro 886 che i nostri 2.441.

Infine, con il bollettino di oggi 25 giugno, con 8 nuovi casi che si vanno a sommare ai 2.441, meno i 47 guariti, i “positivi attuali” dovrebbero essere 2.402. Invece, come vedete, ne vengono riportati 847 (886+8-47).

Dunque dalla contabilità ufficiale della task force riportata sui bollettini citati -ripetiamo- continuano a mancare all’appello ben 1.555 positivi (2.402-847=1.555). Che fine hanno fatto?

Toc toc, c’è qualcuno che può gentilmente rispondere? Non a noi, ma ai cittadini.

Presidente Bardi, può dire ai suoi (magari telefonando dalla sua Napoli) di comunicare ufficialmente la ragione di questi numeri ballerini? Grazie!

Si possono avere dubbi e pareri diversi sulla gestione della pandemia nella nostra regione, ma sulla gestione della sua comunicazione non vi è alcun dubbio: è una frana!