La “pesca” dei positivi in Basilicata, fortunatamente, continua ad essere negativa e continua la striscia di zero casi rilevati nei test esaminati nella giornata di ieri, come leggiamo nel quotidiano comunicato della task force che pubblichiamo più avanti.

Nel resto del Paese si è alle prese con singoli focolai provocati nella maggior parte dei casi da arrivi da paesi stranieri. A tal proposito è di poco fa la notizia che il ministro della Salute Roberto Speranza ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh, in accordo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.

“Ho appena disposto la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo aereo arrivato ieri a Roma – ha infatti scritto Speranza sul suo profilo Facebook – La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza”.

Tornando alla Basilicata “La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 6 luglio, sono stati effettuati 295 test per l’infezione da Covid – 19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 2, come ieri.

Sono 371, in totale, le persone guarite.

Ai 2 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda), 371 guariti, 2 di nazionalità estera e provenienti da Stati esteri.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 41.102 tamponi, di cui 40.680 risultati negativi.

I lucani in isolamento domiciliare sono 2.

Il prossimo aggiornamento è previsto per domani, 8 luglio, alle ore 12,00.

In allegato il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.”