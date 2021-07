E’ allora giunta, con certezza, la notizia che basterà una sola dose di vaccino ai guariti dal Covid entro 6-12 mesi. Mentre, in un momento di non presenzialismo dei virologi in tv, si inserisce l’onnipresente Salvini in camice bianco ad assicurare che sotto i 40 anni il vaccino non serve. Con Speranza a ribadire, invece, che : “Il vaccino è essenziale anche sotto i 40 anni“. E i medici famiglia che allarmati avvisano: “Chi non è vaccinato è destinato a contagiarsi con certezza“. Insomma, è davvero indecente questo giocare a raccattare consensi su una materia così delicata lisciando il pelo ai dubbiosi pur stando al governo del Paese. Per quanto ci riguarda siamo contrari ad obblighi vaccinali per la banale considerazione che chi non lo fa mette a rischio la propria pelle in primis, che è il punto su cui battere per convincere della sua utilità e convenienza a farlo. Tenuto conto -come ci viene detto- che anche i vaccinati possono contrarre il virus e trasmetterlo.

Per intanto le persone che hanno completato il ciclo vaccinale continuano a crescere e (in base al report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle ore 6.09 di oggi) e sono esattamente 28.533.541, il 52,83% della popolazione over 12. Dato che più sale e meno influente sarà la fascia novax sulla tenuta dei presidi sanitari.

In Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 21 luglio, sono state effettuate 5.845 vaccinazioni. A ieri sono 336.303 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (60,8 per cento) e 223.405 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (40,4 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 559.708 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 640 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 22 (e fra questi 18 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 3 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.”

L’incidenza dei positivi sui tamponi processati è del 3,44%, meno del 5,11% di ieri, sempre nettamente superiore al dato dei positivi/tamponi relativa alla settimana appena conclusa che è stato dell’1,63%.

Dopo l’incremento di ieri, i ricoveri totali rimangono a quota 19 e non si registra nessun caso in terapia intensiva e nessun decesso.

I nuovi positivi riguardano: Melfi (8), Potenza – Policoro e Bernalda (2), Bernalda (7 casi), poi altri comuni con un solo caso tra cui Matera (vedi elenco in tabella sottostante).

Tenuto conto che sono stati registrati 3 nuovi guariti, il numero dei positivi attuali in Basilicata riportati ufficialmente sono 570.

N.B. il tasso di positività qui in tabella indicato è erroneamente calcolato su due valori non omogenei, ovvero sul totale dei tamponi (comprensivo anche di quelli dei non residenti) rapportato ai soli positivi residenti. Errore che si era già ripetuto spesso in passato.