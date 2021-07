Sono 20.097.184, il 37,21% della popolazione over 12, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in Italia, così come si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 06.07 di oggi.

Per quanto riguarda la Basilicata, invece, siamo ancora sotto il 30%. Infatti, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 4 luglio, sono state effettuate 3.109 vaccinazioni. A ieri sono 305.711 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (55,3 per cento) e 163.009 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (29,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 468.720 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 92 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1 relativo a un residente in Basilicata è risultato positivo. Nella stessa giornata non sono state registrate guarigioni.

Come ogni lunedì, possiamo prendere atto dell’incidenza positivi/tamponi relativi alla settimana appena conclusa che è stata dell’1,54%, in calo come da attese rispetto a quello della settimana precedente che è stato del 2,21%.

I nuovi sette casi del fine settimana (1 di ieri e 6 di sabato) -come da bollettino cumulativo che riportiamo a seguire- riguardano: Paterno (3), Tursi (3), Palazzo San Gervasio (1). Nessuno a Potenza e Matera.

I ricoveri totali rimangono fermi a 17, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva, ma viene segnalato un nuovo decesso a Melfi.

Tenuto conto che nel fine settimana non sono registrati nuovi guariti, il numero dei positivi attuali in Basilicata (in base ai dati sinora forniti che contabilizziamo quotidianamente) sarebbero 2.253, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne un dato diverso, inferiore di 1.555 persone, sollevata nei giorni scorsi e mai spiegata nei bollettini (https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-i-positivi-attuali-son-meno-di-1-000-per-magia-e-i-dati/).