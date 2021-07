“Tutti ammassati, a cantare e gridare senza mascherina. È il massimo che si può fare per trasmettere il virus“. Ce lo ricorda -in questa euforia generale- Massimo Andreoni, direttore dell’unità malattie infettive di Tor Vergata, commentando la ressa di decine di migliaia di ragazzi che si sono riversati nelle piazze delle città italiane per festeggiare la qualificazione alla finale di Euro 2020 dell’Italia. “Comprendo la loro grande gioia – afferma l’infettivologo – e capisco che non ne possano più, come tutti noi, ma c’è un’epidemia che ha causato, e causa, tante morti in Italia e nel mondo, non possiamo dimenticarlo. Dire che all’aperto si può stare senza mascherina è giusto, ma lo si può fare in assenza di rischio: un conto è se cammino per strada da solo, un conto è se sto in mezzo alla gente.” Ma tant’è…in attesa della finale di domenica.

Venendo alla Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 luglio, sono state effettuate 5.211 vaccinazioni. A ieri sono 312.163 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (56,4 per cento) e 169.285 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (30,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 481.448 su 553.256 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 500 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 15 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 7 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.”

L’incidenza positivi/tamponi della giornata è del 3% (ieri il) 2,54%, in risalita anche rispetto al dato medio della settimana appena conclusa che si è stato dell’1,54%.

I nuovi casi riguardano: Pisticci (7), Matera e Nova Siri con 3 positivi, Bernalda e Palazzo San Gervasio con 1. Nessuno a Potenza.

I ricoveri totali variano da 16 a 15, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso.

Tenuto conto che oggi si registrano 7 guariti tra i residenti, il numero dei positivi attuali in Basilicata (in base ai dati sinora forniti che contabilizziamo quotidianamente) sarebbero 2.229, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne un dato diverso, inferiore di 1.555 persone, sollevata nei giorni scorsi e mai spiegata nei bollettini (https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-i-positivi-attuali-son-meno-di-1-000-per-magia-e-i-dati/).