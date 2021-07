Che anche sulla pandemia vi fosse l’attenzione della criminalità che cerca di speculare sullo speculabile è -purtroppo- nell’ordine delle cose. E l’operazione “Vax Free“, l’indagine del IV Dipartimento (Frodi e tutela del consumatore – Cybercrime) della procura di Milano – arrivata a conclusione proprio nel giorno dell’entrata in vigore del Green pass europeo, ne è la conferma.

“Il nuovo business criminale – hanno spiegato gli investigatori delle fiamme gialle – si è focalizzato soprattutto sulla vendita di Green pass contraffatti, riportanti falsi dati identificativi del vaccinato”. Con migliaia gli utenti della rete che “a fronte di prezzi irragionevoli e rischi elevatissimi per la salute” si sono registrati sui canali illegali alla ricerca di vaccini e Green pass. I certificati vaccinali venduti, riportavano falsi dati identificativi della persona vaccinata, il Qr Code, il numero che contraddistingue il lotto di origine della prima e della seconda dose di vaccino. Commercio che andava anche fuori dall’Ue ed in particolare negli USA, Gran Bretagna e Svizzera.

E’ evidente quanto pratiche come questa siano pericolose in una fase delicata in cui si corre per vaccinare quanta più gente è possibile prima che le varianti facciano da guastafeste.

Per quanto riguarda la Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 2 luglio, sono state effettuate 3.703 vaccinazioni. E sono 300.718 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (54,4 per cento) e 160.939 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (29,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 461.657 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 538 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 11 – e tra questi 10 relativi a residenti in Basilicata – sono risultati positivi. Nella stessa giornata non sono state registrate guarigioni.”

L’incidenza positivi/tamponi della giornata è dello 2,04% rispetto a ieri che è stato dello 0,68% (il giorno precedente del 2,97%), sempre inferiore al dato medio della settimana appena conclusa che si è stato del 2,21%.

I nuovi casi quattro riguardano: Paterno (3), Bella e Lavello con 2 casi, infine con uno atesta Marsico, Pisticci e Senise. Nessuno a Potenza e Matera.

I ricoveri totali variano da 16 a 17, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso.

Tenuto conto che oggi non si registra alcun guarito, il numero dei positivi attuali in Basilicata (in base ai dati sinora forniti che contabilizziamo quotidianamente) sarebbero 2.247, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne un dato diverso, inferiore di 1.555 persone, sollevata nei giorni scorsi e mai spiegata nei bollettini (https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-i-positivi-attuali-son-meno-di-1-000-per-magia-e-i-dati/).