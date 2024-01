In Badia del vento. Le pale eoliche contro il paesaggio

La Basilicata, come la Puglia, sono pronte ad assumersi la responsabilità di essere state le terre più gettonate, in quanto magari libere e da colonizzare, per “l’eolizzazione” del territorio.

Ma l’Italia, l’ex Belpaese, quando deve seguire gli esempi negativi, o comunque la degenerazione di alcuni concetti – vedi per dire – l’energia verde/pulita, si sa che fa molto presto: anzi si sbriga per fare sempre di più, e meglio.

Ed eccoci pronti con il progetto “Badia del vento”, un parco eolico di sette pale che potrebbe sorgere nel territorio di Monte Loggio, Poggio Val d’Abeto e il Monte Faggiola, ovvero sul confine fra Emilia-Romagna e Toscana, che però fra Valmarecchia e Valtiberina potrebbe arrivare perfino a una trentina di pale eoliche da 180 metri d’altezza, con rotori di 136 per elica.

Il progetto è tutto toscano. Epperò le ricadute saranno tutte per paesi e borghi romagnoli che la storia ricorda da millenni: Sant’Agata Feltria, Gattara, Casteldelci, la Pennabilli delle opere di Guerra e degli artisti di strada.

Di recente l’allarme è stato rilanciato dal rotary club riminese, eppure anche questa volta l’idea è stata benedetta da Fai (Fondo ambiente italiano, Wwf e Legambiente). Mentre dall’altra parte della barricata resta almeno Italia nostra.

“Cosa succederà a casa nostra dove si costruiscono antenne mostruose accanto al Castello di Coriano e si paventano allevamenti intensivi di polli a Maiolo che deturperebbero il paesaggio intorno a San Leo?”, è il monito garantito da un editoriale della rivista Ariminum.

NUNZIO FESTA