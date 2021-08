“Aumenta il numero dei passeggeri che utilizza il servizio di trasporto pubblico urbano per raggiungere i Sassi e l’altopiano murgico. Nel mese di luglio, la linea Sassi – con partenza quotidiana dal parcheggio di via Saragat e destinazione piazza San Pietro Caveoso – ha trasportato 9.191 passeggeri, con un incremento del 94 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; sempre a luglio, i passeggeri che nei giorni festivi e prefestivi hanno utilizzato la linea che collega piazza San Pietro Caveoso a Jazzo Gattini sono stati 1.068, con un incremento del 62 per cento rispetto al mese di luglio 2020.”

E’ quanto reso noto con un comunicato del Comune di Matera in cui si legge ancora:

“Buoni anche i dati relativi all’utilizzo dell’autobus che collega il parcheggio di via Levi con il rione Lanera, via Lucana e via Casalnuovo: la linea, istituita per la prima volta all’inizio del mese di luglio, ha trasportato 954 passeggeri.”

“Siamo molto soddisfatti dei riscontri fin qui ottenuti – afferma il sindaco, Domenico Bennardi – anche perché il servizio di trasporto pubblico si coniuga con la promozione turistica della città. Il portale Matera Welcome rappresenta un canale importante per far conoscere fermate e orari, ma dobbiamo lavorare ancora sulla promozione di queste linee, affinchè tanto i materani quanto i visitatori possano usufruire sempre più di un servizio che è agevole, economico e sostenibile: stiamo già immaginando soluzioni future per rendere la nostra città più godibile e funzionale valorizzando il trasporto pubblico anche come attrattore turistico”.

Per l’assessore alla Mobilità, Raffaele Tantone, “il buonissimo afflusso che si sta registrando è frutto anche di una serie di novità che sono state introdotte quest’anno: la linea Sassi è stata potenziata con il prolungamento degli orari delle corse che terminano alla mezzanotte anziché alle ore 20,30.

Per quanto riguarda la linea di collegamento con la Murgia abbiamo stabilito la partenza da piazza San Pietro Caveoso, e non più da piazza Matteotti, e prolungato il servizio fino alle ore 21,25.

Proprio in considerazione dell’elevato gradimento fin qui riscontrato, questa linea, che attualmente è disponibile solo nei giorni di sabato e domenica, a partire da sabato prossimo e fino al 12 settembre sarà attiva tutti i giorni”.