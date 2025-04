In arrivo il film “Breath” di Ilaria Congiu, dal 5 maggio nelle sale italiane!

Dal 5 maggio 2025, i cinema italiani accoglieranno il nuovo film “Breath”, diretto e scritto dalla talentuosa regista italiana Ilaria Congiu. Distribuito da Mescalito Film, questo progetto è una coproduzione tra Mediterraneo Cinematografica (Italia) e Propaganda Productions (Tunisia), sostenuto dal Ministero della Cultura, Centre National du Cinéma et de l’Image, Calabria Film Commission e Sicilia Film Commission.

Il 5 maggio il film sarà proiettato a Potenza Cineteatro Don Bosco, mentre l’8 maggio Matera Cinema Comunale Guerrieri.

Il film, della durata di 72 minuti, racconta la storia di Ilaria, nata in Senegal, che intraprende un viaggio tra Italia, Tunisia e Senegal per scoprire il degrado delle acque che ha sempre amato e che rappresentano un legame profondo con il suo passato. Attraverso incontri con cinque “figli del mare”, il film affronta temi come il cambiamento climatico, l’inquinamento e la pesca industriale, offrendo uno sguardo personale e coinvolgente sulla crisi ambientale.

Il progetto nasce dall’esperienza personale di Congiu, che ha vissuto in Senegal e ha dedicato la sua vita a indagare e sensibilizzare sullo stato dei nostri oceani. Con un cast che include Silvestro Greco, Rym Benzina Bourguiba, Domenico Mendolia e altri, “Breath” si propone come un potente documentario che unisce arte, impegno e riflessione.

Non perdete l’occasione di vedere questo importante film che invita a riflettere sul nostro rapporto con il mare e il pianeta.