La formula è di quelle che unisce il culto per il buon bere alla promozione del territorio, con una filiera stretta che coinvolge produttori e turismo, naturalmente. E poi un bicchiere di quello buono riconcilia con la vita, con le amicizie e ne crea di nuove, soprattutto durante la stagione estiva e dopo crisi e disagi procurati dalle incertezze della opaca stagione dell’epidemia da covid 19. La prima tappa del “PRIMA TAPPA DEL “BACCOFEST – BASILICATA WINETOUR” dedicato a Bacco dio del vino nella latinità, festeggiato con i “Baccanali’’ e al turismo del vino in Basilicata ha alzato i calici a Policoro in vista delle tappe di Maratea e di Matera. Le 3 ‘’ M’’ del turismo regionale unite lungo gli itinerari del vino, in attesa di legarsi alla 4 “M’’ che è l’area del Melfese e del Vulture. Diamo tempo agli organizzatori di riaversi dalla sbornia e di preparare la tappa della vendemmia nella terra di Orazio e dei Briganti…



COMUNICATO STAMPA

PRESENTAZIONE DELLA I EDIZIONE DI “BACCOFEST – BASILICATA WINETOUR”

A POLICORO PRIMA TAPPA DEL “BACCOFEST – BASILICATA WINETOUR”

Il legame tra Mediterraneo greco-romano e vino è antico e ricco di elementi simbolici; così il vino, ricco di saperi, è arrivato fino a noi con il suo bagaglio di cultura, tecnologie produttive, innovazioni e storia.

Una produzione fortemente identitaria per le aree mediterranee che si esprime in colori e sapori decisi e unici. Un settore in ascesa che MEF srl, organizzatrice della kermesse “Sassi divini” a Matera, ha deciso di portare in tour con l’iniziativa “BACCOFEST. Basilicata Winetour”.

Un percorso in tre tappe che partirà dal cuore della Magna Grecia: il bellissimo lungomare di Policoro, antica Heraclea, ospiterà da venerdì 6 a Domenica 8 la kermesse. A partire dalle 20.00 e fino alle 2.00 verranno presentate e degustate le migliori produzioni vitivinicole lucane accompagnate dalle eccellenze gastronomiche locali, in una frizzante cornice di musica e artisti di strada: sarà sufficiente acquistare il proprio calice da degustazione, corredato da tasca portacalice, nell’apposito stand, per apprezzare i sapori pieni e decisi dei migliori vini lucani e scoprire, tra gli stand delle cantine, il proprio vino prediletto.

Il viaggio di “BACCOFEST” toccherà anche Maratea tra il 20 e il 22 di Agosto, e Matera il 3, 4 e 5 Settembre.

L’apertura si è svolta Giovedì 5 a Policoro con conferenza stampa moderata da Ketty Monzo, Emmenews, cui hanno presenziato il sindaco Enrico Mascia e l’Assessore al Turismo Maria Teresa Prestera, l’ing. Massimo Delli Veneri, che si è occupato dell’illuminazione, il produttore vitivinicolo Francesco Battifarano e gli organizzatori Franco Braia e Donato Braia.

Dalla discussione emerge quanto iniziative curate e dalla forte impostazione culturale possano contribuire effettivamente all’incremento della proposte per la stagione turistica, come ha detto il Sindaco Mascia bere un calice di vino è sinonimo di relax e festa ma è anche storia e cultura.

Soddisfatti anche gli organizzatori per la risposta della città, che si è rivelata ricettiva e aperta alla iniziativa condividendo da subito l’idea: Donato Braia insiste sulla natura di collegamento della kermesse che unisce territori interni e costieri in un reciproco momento di confronto e conoscenza da cui emergono spesso nuovi progetti; Franco Braia spiega che Policoro è stata scelta come prima tappa per la straordinaria crescita del suo Lungomare in questi anni, che non ha solo la capacità di attrarre molti turisti e cittadini anche dai comuni limitrofi, ma è anche esempio di crescita qualitativa nella ricerca estetica e dei servizi offerti dagli esercenti. La cura della parte estetica dell’iniziativa è infatti il primo tassello del successo della kermesse che vanta in particolare una illuminazione innovativa e suggestiva curata dall’ing Massimo Delli Veneri.

Francesco Battifarano con il suo Matera DOC rievoca, attraverso le Tavole di Heraclea, il lungo legame tra questa terra e il vino, legame non solo storico, ma anche culturale, paesaggistico e umano.

Matera, 06.08.2021

Mef Srl