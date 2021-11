Un segnale benaugurante, all’insegna della civiltà del bere giusto e di qualità e per conoscere i vini della nostra terra, prima di tutto. L’associazione italiana sommelier ha avviato a Matera , presso Alvino 1884, un corso di qualifica in 14 lezioni, che si concluderanno a metà marzo 2022. Il brindisi degli esperti guidati dall’ottimo Samuele Olivieri è di buon auspicio per un percorso formativo, destinato a dare soddisfazioni per gli allievi e per quanti apprezzeranno nelle festività e a tavola un bicchiere per ogni occasione.