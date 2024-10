In 640 ad Altamura per il censimento dell’Istituto di Statistica

Una operazione, che si concluderà il 23 dicembre, che riguarderà residenti e abitazioni della città murgiana. E i dati, da riportare su un questionario, serviranno per avere utili indicazioni sui cambiamenti, condizioni, bisogni sotto l’aspetto sociale, della domanda dei servizi e dell’economia. Un report, che sarà reso noto nel 2025, e servirà all’Amministrazione comunale e ad altre realtà del territorio per programmare, approfondire, interrogarsi sullo stato di salute della comunità locale.

Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: informazioni utili.



IL COMUNICATO DEL COMUNE

L’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) sta svolgendo anche quest’anno, a partire dal 7 ottobre 2024, il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024, articolato in due rilevazioni campionarie, Areale e da Lista, che terminerà il 23 dicembre 2024.

Il Comune di Altamura è coinvolto, anche per l’anno 2024, esclusivamente nella rilevazione da lista. L’Istat ha selezionato a campione un elenco di 640 indirizzi da censire inviando ai relativi residenti una lettera contenente le istruzioni per l’autocompilazione del questionario online. L’auto-compilazione può essere effettuata sino al 9 dicembre 2024. In alternativa, a partire dal 12 novembre 2024, le famiglie selezionate saranno contattate direttamente dagli operatori comunali telefonicamente o a domicilio, dai rilevatori che, muniti di apposito cartellino di riconoscimento, somministreranno di persona il questionario con l’ausilio di un dispositivo informatico.

Dopo il 9 dicembre 2023 la compilazione del questionario dovrà essere effettuata esclusivamente tramite gli operatori comunali e i rilevatori.

Il Comune di Altamura ha costituito, presso l’Ufficio comunale di Censimento, il Centro Comunale di Rilevazione- CCR, al quale le famiglie campione possono rivolgersi per chiarimenti e delucidazioni, ma anche per avere un supporto nella compilazione del questionario o per compilare il questionario con l’ausilio del personale comunale: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15 alle 17:30 (a partire dal 12 novembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 17:30), presso gli uffici comunali, siti in Via Madonna della Croce.

Gli operatori del Centro Comunale di Rilevazione sono contattabili ai seguenti numeri telefonici: 0803165720 – 0803165727- 0803165728 – 0803165742. Il Responsabile dell’Ufficio di Censimento, dott. Giuseppe Livrieri, è contattabile al numero 0803107438.

Si ricorda che la compilazione del questionario rappresenta un obbligo di legge e che la mancata compilazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

I dati acquisiti durante le operazioni di censimento sono coperti per legge dal segreto statistico in base alla normativa in materia di protezione dei dati personali; tutto il personale coinvolto deve osservare le disposizioni in materia di segreto d’ufficio e segreto statistico.

Settimana delle scarpette rosse, convocato tavolo di concertazione.

Giovedì 10 Ottobre 2024, alle ore 17:00, nella sala consiliare di Palazzo di Città, si terrà un tavolo di concertazione aperto ad associazioni, scuole, gruppi ecc. per la definizione di iniziative per la Settimana delle Scarpette Rosse, momento di riflessione e di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne.

Quest’anno la Settimana delle Scarpette Rosse avrà per filo conduttore il tema “Io voglio vivere”.

In continuità con le iniziative tenutesi anche negli scorsi anni, su impulso della Vicesindaca e Assessora alle politiche sociali Angela Miglionico, il tavolo è organizzato di concerto con la Commissione Speciale Pari Opportunità, presieduta dal Consigliere Luca Genco.

Saranno presenti la Giunta, i Consiglieri e le Consigliere comunali.