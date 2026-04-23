Imprenditore rapinato a La Martella. De Salvo(Confapi) chiede interventi di prevenzione

E a ragione, dopo le denunce e le segnalazioni fatte in passato, relative a furti di mezzi e cose e di altri episodi delittuosi, che hanno destato preoccupazione tra gli imprenditori delle aree per insediamenti produttive e industriali. La rapina a mano armata nei confronti di un imprenditore, costretto a consegnare l’auto a malavitosi ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza. Il presìdente di Confapi, Massimo De Salvo, nel confermare che è pronto a collaborare con forze dell’Ordine e delle Istituzioni, a cominciare da quanto potrà essere deciso in Prefettura nel corso di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, sollecita ancora una volta il Consorzio per lo sviluppo industriale ad adottare quelle misure di prevenzione che possano favorire il controllo degli accessi alle aree produttive. In sintesi la realizzazione di varchi con videosorveglianza. La sicurezza si costruisce così. Ne va della tranquillità degli operatori economici, delle aziende e degli stessi lavoratori.





COMUNICATO STAMPA

Grave episodio criminoso nell’area industriale La Martella

Presidente De Salvo: pronti a collaborare con le Forze dell’Ordine

Il gravissimo episodio criminoso verificatosi qualche sera fa ai danni di un imprenditore nell’area industriale La Martella riaccende i riflettori sulla questione della criminalità negli agglomerati produttivi di Matera.

“Una rapina a mano armata – dichiara il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo – assume una rilevanza maggiore rispetto ai furti ai danni delle aziende, che in questi anni abbiamo sempre denunciato. Siamo pronti a collaborare con le Forze dell’Ordine per segnalare ogni episodio malavitoso e a coadiuvare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale per addivenire a una chiusura totale dell’area o, in subordine, a un sistema di sicurezza che consenta alle imprese di lavorare in tranquillità”.

“Se siamo passati dai furti di beni e automezzi alla rapina a mano armata – prosegue De Salvo – significa che il livello di criminalità ha fatto un salto in avanti. Per le nostre aziende non è tollerabile lavorare in un clima di intimidazione e paura”.

“Il Programma Nazionale Sicurezza per la Legalità 2021-2027 sostiene il contrasto alla criminalità organizzata e la sicurezza urbana nelle regioni meno sviluppate come la Basilicata. Ci auguriamo che possa servire a migliorare il livello di sicurezza nelle aree industriali, soprattutto a La Martella che si conferma zona preferita dai malviventi”.

“Gli eventi notturni, tuttavia, sono difficilmente monitorabili con le telecamere, per cui auspichiamo una presenza capillare delle Forze dell’Ordine e chiediamo alle autorità di pubblica sicurezza di aumentare la sorveglianza in dette aree. Dove c’è un alto rischio di criminalità è facile incrinare la fiducia degli operatori economici e ridurre l’attrattività degli investimenti”.

Matera, 23 aprile 2026

Confapi Matera

Ufficio Stampa