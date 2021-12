L’incendio domato dopo tre giorni di intenso lavoro alla discarica per rifiuti solidi urbani al Borgo La Martella( Matera), il ritrovamento in vita di un pensionato ultraottantenne di Montalbano e una miriade di interventi, quasi 5000 dall’inizio dell’anno ad oggi, sono le azioni che hanno caratterizzato l’impegno del Corpo dei Vigili del Fuoco della provincia di Matera, ricordato al termine della Messa in Cattedrale,dal comandante provinciale ing.Filiberto Russo. Non una semplice elencazione ma il giusto ricordo e la sincera attestazione di quello che hanno fatto i ”vigili del fuoco ” o ”pompieri” come continuano a chiamarli in tanti. E poi il ricordo sentito e i ringraziamenti di chi non c’è più, si è infortunato o è andato in pensione. Vigili con i capelli bianchi, pronti a scattare – dopo le chiamate al 115- con autobotte, autoscala e mezzi dei reparti speciali per ogni tipo di intervento e con i segni del senso del dovere, indossando anche una divisa d’epoca come ha fatto un vigile ”creativo” come Vincenzo Giaculli.



Poi la consegna degli attestati di benemerenza a quanti hanno lasciato il Corpo o ai loro cari che nel giorno di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, avranno un motivo in più a seguire il riecheggiare di una sirena diretta per scongiurare pericoli o aiutare chi ha bisogno.



Sono stati 4650 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera nel corso del 2021. Gli incendi, 3000, hanno costituito il dato maggiore degli interventi. Di questi 2000 hanno riguardato gli incendi boschivi e di vegetazione. Le altre tipologie hanno riguardato 380 salvataggi e soccorsi a persona e 150 interventi per dissesti statici, 97 per incidenti stradali, 109 per allagamenti. L’operatività è stata garantita da un organico di 200 vigili che operano in quattro sedi territoriali. La ricorrenza di Santa Barbara è stata caratterizzata dalla deposizione di una corona di alloro ai caduti del Corpo presso la caserma ” Giuseppe Giglio” e dalla Messa celebrata in cattedrale dall’arcivescovo della diocesi Matera-Irsina mons Giuseppe Caiazzo.