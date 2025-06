Impegno a 360 gradi della Finanza in Basilicata contro illegalità

Evasione fiscale, truffe, raggiri nel bilancio di attività delle fiamme gialle di Basilicata che hanno celebrato a Matera, sul terrazzo di Palazzo Lanfranchi, la loro ricorrenza dalla fondazione,. Nel 2024 e fino a maggio 2025 la Guardia di Finanza della Basilicata ha individuato 56 evasori totali e denunciato 173 soggetti per reati tributari. E’ quanto è stato reso noto o dal comandante regionale delle fiamme gialle Generale di Brigata Roberto Pennoni, nel corso delle celebrazioni per i 251 anni di fondazione del Corpo. Sono stati 3802 gli interventi ispettivi e 1.418 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese.Le attività ispettive hanno consentito di individuare 56 evasori totali, 154 lavoratori in “nero” o irregolari e n. 76 datori di lavoro verbalizzati per aver utilizzato manodopera irregolare e/o in nero.

I soggetti denunciati per reati tributari sono stati 173. In materia di indebite compensazioni e altri illeciti relativi ai crediti d’imposta sono stati eseguiti n. 116 interventi e concluse n. 27 indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria, che hanno permesso di scoprire crediti d’imposta inesistenti/non spettanti per un valore di oltre 1,6 milioni di euro. Sul fronte della tutela della spesa pubblica, e in particolare per i programmi dei Piani di ripresa e resilienza, sono stati scoperti finanziamenti indebitamente percepiti per oltre 3,2 milioni di euro e controllati appalti per un valore di circa 8,5 milioni di euro. Sono stati 18 gli interventi, con accertamento di frodi verso l’Unione europea, per oltre 1,8 milioni di euro, sequestri per 1 milione di euro e la denuncia di 12 persone. Sono state eseguite 339 indagini nel comparto della spesa pubblica , che hanno portato alla denuncia di 865 persone e alla segnalazione alla Corte dei conti di altre 280 e l’accertamento di danni erariali per circa 26,4 milioni di euro.In tema di appalti sono stati eseguiti 26 interventi e sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per circa 8,5 milioni di euro.In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, sono stati eseguiti 498 interventi, che hanno portato alla denuncia di 56 persone, di cui 6 arrestate, alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 4,3 milioni di euro, e al sequestro di beni per circa 19 milioni di euro.Nella lotta di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sono stati eseguiti 274 interventi, sequestrati 36,3 chilogrammi di droga, arrestate 33 persone . Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 78 interventi. con il sequestro di 734 mila prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore



CONSEGNA, DA PARTE DELLE AUTORITÀ REGIONALI E PROVINCIALI, DELLE RICOMPENSE PER LODEVOLE COMPORTAMENTO, AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE, EVIDENZIANDO UN NON COMUNE SENSO DI ABNEGAZIONE E PROFESSIONALITÀ, HANNO PORTATO A TERMINE RILEVANTI ATTIVITÀ DI SERVIZIO:

al TEN. COL. PIETRO ROMANO, al LGT. ROCCO DIGILIO e al MAR. MATTIA MATERA (appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Potenza):

ENCOMIO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO, FORNIVA DETERMINANTE APPORTO PERSONALE IN UNA COMPLESSA E ARTICOLATA ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CON CARATTERE DI TRANSNAZIONALITÀ, IN MATERIA DI REATI FALLIMENTARI.

L’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA SI CONCLUDEVA CON IL DEFERIMENTO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI 7 RESPONSABILI PER IL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA E L’ESECUZIONE DI UN ORDINE DI CONGELAMENTO IN TERRITORIO ESTERO DI SOMME PER OLTRE 20 MILIONI DI EURO.

PROVINCIA DI POTENZA, NOVEMBRE 2020 – DICEMBRE 2023.

al TEN. LINO TADDIO e al M.A. GIOVANNI CARAGNANO (appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Potenza):

ENCOMIO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

ESEGUIVA UNA COMPLESSA ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA REPRESSIONE DI REATI TRIBUTARI, LE CUI INDAGINI, CONSENTIVANO DI SMASCHERARE UN SODALIZIO CRIMINALE, COSTITUITO DA UNA RETE DI 15 SOCIETÀ ITALIANE E 13 EUROPEE CHE HANNO RIVESTITO IL RUOLO DI BUFFER E MISSING TRADER, DEDITE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA IMPONENTE FRODE CAROSELLO.

L’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA SI CONCLUDEVA CON IL DEFERIMENTO DI 25 RESPONSABILI, DI CUI 5 ATTINTI DA MISURA CAUTELARE PERSONALE, E IL SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI PER UN VALORE DI 57,7 MILIONI DI EURO.

TERRITORIO NAZIONALE E UNIONALE, OTTOBRE 2022 – GENNAIO 2024.



al TEN. COL. PIETRO TORIELLO (appartenente al Gruppo di Matera):

ENCOMIO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

COMANDANTE DI UN GRUPPO TERRITORIALE, EVIDENZIANDO IL POSSESSO DI ELEVATE CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI, DIRIGEVA UN’ARTICOLATA INDAGINE DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA IN MATERIA DI INDEBITE PERCEZIONI DI CONTRIBUTI, STANZIATI A SEGUITO DELL’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID 19 PARI A OLTRE 3,2 MILIONI DI EURO. L’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA SI CONCLUDEVA CON LA SEGNALAZIONE ALL’A.G. DI 6 RESPONSABILI, 5 DEI QUALI ATTINTI DA MISURE CAUTELARI PERSONALI, NONCHÉ CON IL SEQUESTRO DI BENI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI OLTRE 580MILA EURO.

PROVINCIA DI AVELLINO, MAGGIO 2022 – OTTOBRE 2023

al MAGG. CONSOLATO RICCARDO PUTORTÌ (appartenente al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Potenza):

ENCOMIO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

COMANDANTE DI UNA COMPAGNIA, DAVA IMPULSO E DIRIGEVA TRE ATTIVITÀ ISPETTIVE VOLTE AL CONTRASTO DELL’EVASIONE FISCALE NEL SETTORE IMMOBILIARE CHE CONSENTIVANO DI DISVELARE SISTEMI FINALIZZATI AD OCCULTARE LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI A TITOLO DI LOCAZIONE OVVERO PER L’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE NELLE COMPRAVENDITE, PERVENENDO ALLA CONSTATAZIONE DI UNA MAGGIORE BASE IMPONIBILE AI FINI II.DD. ED IRAP PER OLTRE 1,4 MILIONI DI EURO E IVA EVASA PER CIRCA 280 MILA EURO.

L’AZIONE DI SERVIZIO ESPERITA RISCUOTEVA VASTA ECO SUGLI ORGANI D’INFORMAZIONE LOCALE, CONTRIBUENDO, IN TAL MODO, AD ACCRESCERE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE.

SASSUOLO E FIORANO MODENESE (MO), FEBBRAIO – AGOSTO 2023

al TEN. COL. IRENE SARDONE, al TEN. ALFREDO PETROSINO e al LGT. GIROLAMO ALTOMARE (appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera):

ENCOMIO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO, COORDINAVA E DIRIGEVA, CON DETERMINANTE E QUALIFICATO APPORTO PERSONALE, UNA SPECIFICA ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA CHE CONSENTIVA DI INDIVIDUARE UN PARTICOLARE SISTEMA DI EVASIONE FISCALE PERPETRATO MEDIANTE L’ERRATA APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA I.V.A. AI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

ALL’ESITO DELL’ATTIVITA’ NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI, SI CONSTATAVA LA MAGGIORE IMPOSTA AI FINI I.V.A. PARI AD € 270 MILA EURO E LA CONTESTUALE SEGNALAZIONE DI DANNO ERARIALE ALLA COMPETENTE PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI

MATERA, MARZO 2022 – FEBBRAIO 2023.

al CAPITANO MICHELE MENCARELLI (appartenente alla Compagnia di Lauria):

ELOGIO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

UFFICIALE, COMANDANTE DI UNA COMPAGNIA FORTEMENTE IMPEGNATA SUL TERRITORIO, CONFERMANDO ECCELLENTI QUALITÀ PROFESSIONALI, ALTISSIMO SENSO DEL DOVERE NONCHÉ DEDIZIONE AL LAVORO, OPERAVA CON ASSOLUTA COMPETENZA E SPIRITO DI SACRIFICIO NELL’ASSOLVIMENTO DEI COMPITI A LUI AFFIDATI E COSTITUIVA UN PREZIOSO E VALIDO PUNTO DI RIFERIMENTO PER I SUOI COLLABORATORI ESERCITANDO, NEL CONTEMPO, UNA QUALIFICATA, ATTENTA E PROPOSITIVA AZIONE DI COMANDO.

LAURIA (PZ), LUGLIO 2022 – SETTEMBRE 2023.

al TEN. GIOVANNI DEBERNARDIS (appartenente al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera):

ENCOMIO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

COMANDANTE DI SEZIONE DI UN G.I.C.O. DI UN NUCLEO PEF OPERANTE SU UN TERRITORIO PERMEATO DA GRAVI INFILTRAZIONI CRIMINALI, EVIDENZIANDO ELEVATE QUALITÀ PROFESSIONALI E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO, FORNIVA DETERMINANTE APPORTO PERSONALE NELL’ESECUZIONE DI COMPLESSE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI ALCUNE ASSOCIAZIONI A DELINQUERE DEDITE A UNA PLURALITÀ DI REATI. L’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, CARATTERIZZATA DALLA SINERGIA OPERATIVA CON ALTRE FORZE DI POLIZIA, SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI 23 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE E DI UNA MISURA INTERDITTIVA, NONCHÉ CON IL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA PER SPROPORZIONE, DI BENI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI OLTRE 5 MILIONI DI EURO.

PROVINCE DI BARI E FOGGIA, OTTOBRE 2021 – APRILE 2023.

al TEN. COL. PIETRO ROMANO, al LGT. ROCCO DIGILIO e al MARESCIALLO CAPO MICHELE MANZOLILLO (appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Potenza):

ENCOMIO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO, FORNIVA DETERMINANTE APPORTO PERSONALE IN UNA COMPLESSA E ARTICOLATA INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI UN SODALIZIO CRIMINALE DEDITO AL RICICLAGGIO E ALLA INTESTAZIONE FITTIZIA DI PROVENTI DERIVANTI DALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

L’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA SI CONCLUDEVA CON IL DEFERIMENTO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI 30 SOGGETTI, DI CUI 14 DESTINATARI DI MISURE CAUTELARI PERSONALI, E IL SEQUESTRO PREVENTIVO, FINALIZZATO ALLA CONFISCA, DI DENARO E BENI IMMOBILI PER UN VALORE DI CIRCA 70 MILA EURO

PROVINCIA DI POTENZA, MARZO 2023 – DICEMBRE 2024.



al COLONNELLO MASSIMO CHIAPPETTA (appartenente al Comando Regionale Basilicata):

ELOGIO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE

CAPO DI STATO MAGGIORE DI UN COMANDO REGIONALE, CONFERMANDO IL POSSESSO DI ECCELLENTI QUALITÀ TECNICO PROFESSIONALI, CULTURALI, INTELLETTUALI E ORGANIZZATIVE, COORDINAVA CON ALTISSIMO SENSO DEL DOVERE, COSTANTE IMPEGNO E INDISCUSSA PROFESSIONALITÀ, LE MOLTEPLICI E COMPLESSE ATTIVITÀ CONNESSE AL SUO INCARICO.

IL RILEVANTE E QUALIFICATO IMPEGNO PROFUSO CONSENTIVA DI OTTIMIZZARE LA FUNZIONALITÀ E L’EFFICACIA DELL’ATTIVITÀ DELLO STATO MAGGIORE, RISCUOTENDO IL VIVO APPREZZAMENTO DELLA SUPERIORE GERARCHIA E RIVERBANDOSI POSITIVAMENTE SULL’IMMAGINE DEL CORPO.

POTENZA, SETTEMBRE 2023 – MAGGIO 2025.””

al MAR. O. D’ACUNTO MATTEO, al MAR.O. FRANZI MATTEO e al BRIG. SABINA GIUSEPPE (appartenenti al Comando Regionale Basilicata):

ELOGIO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

CONFERMANDO IL POSSESSO DI ECCELLENTI QUALITÀ PROFESSIONALI E NOTEVOLI CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, INTERPRETANDO BRILLANTEMENTE LE DIRETTIVE DELLA SUPERIORE GERARCHIA, EVIDENZIAVA UNA NON COMUNE ABNEGAZIONE E STRAORDINARIA MOTIVAZIONE AL LAVORO, FORNENDO DETERMINANTE SOSTEGNO PERSONALE NELL’AVVIO E NELL’ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ TECNICO – AMMINISTRATIVA, CONSENTENDO IL PIENO SODDISFACIMENTO DEL COMPLESSO QUADRO ESIGENZIALE DEI REPARTI DEL COMANDO REGIONALE E CONSEGUENDO ELEVATISSIMI STANDARD DI EFFICACIA ED EFFICIENZA TRADOTTISI, TRA L’ALTRO, IN RISPARMI DI SPESA DI NOTEVOLE ENTITÀ. L’ATTIVITÀ SVOLTA SUSCITAVA IL VIVO APPREZZAMENTO DELLE AUTORITÀ INTERESSATE, DELLA DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE, DELLA RAGIONERIA CENTRALE DELLO STATO E DELLA SUPERIORE GERARCHIA, VALORIZZANDO L’IMMAGINE DEL DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTRIBUENDO AD ACCRESCERNE IL PRESTIGIO.

POTENZA, GENNAIO 2024 – FEBBRAIO 2025.