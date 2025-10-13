Immagini di speranza, ma siamo solo all’inizio di un difficile percorso

Quelle del rientro a casa degli ultimi 20 ostaggi in vita israeliani di questa mattina e quelle della colonna umana di palestinesi -non più sotto la pioggia di fuoco- che rientravano là da dove sono stati sradicati, pur nella loro drammaticità costituiscono una pur labile speranza per il futuro. Anche nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, molte famiglie palestinesi attendono che siano consegnati gli ostaggi israeliani, confidando che la conclusione di questo capitolo possa precedere la scarcerazione di circa 2.000 detenuti politici palestinesi – tra cui 250 condannati all’ergastolo – alcuni dei quali saranno ricondotti a Gaza o esiliati. Cosa succederà da domani non è dato sapere anche ai più acuti conoscitori di quell’area. Sicuramente potrebbe essere l’occasione per tanti che -avrebbero potuto fare smettere prima la carneficina e che invece si sono girati dall’altra parte in questi due anni- di impegnarsi ad evitare che si ricominci. Che il cessate il fuoco sia permanente. Che si possa portare immediatamente tutti quegli aiuti nella striscia che consenta di sopravvivere, mangiare, curarsi a chi non ha più nulla. E che si inizia a disegnare un percorso che possa portare alla ricostruzione di quei territori devastati, assicurando ai palestinesi il diritto a viverci e a costruire un loro Stato. Che non potrà avvenire se non si imporrà ad Israele il rispetto delle risoluzioni dell’ONU e la decolonizzazione della Cisgiordania. Vedremo. E una cosa sarà importante: l’opinione pubblica internazionale -così determinante- che non dovrà abbassare la guardia e vigilare.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.