Il Comitato dei Cittadini del Vulture, M5S di Melfi, ha le idee chiare circa il depauperamento del territorio . Il Vulture non si tocca e per difendere questo assunto Giovedì 12 maggio, alle ore 11, davanti al Comune della città di Melfi (via della Cittadinanza Attiva) si terrà un presidio a difesa di Monte Crugname, al fine di manifestare la totale contrarietà della comunità del Vulture-Melfese alla cava.

A promuovere l’iniziativa sono il Comitato dei Cittadini del Vulture e il Movimento Cinque Stelle di Melfi. Parteciperanno cittadine, cittadini, associazioni e tutti coloro che vorranno manifestare il proprio NO alla cava di Monte Crugname.

Il Vulture – scrigno di ricchezze e impagabili risorse naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali – va difeso a ogni costo, per questo contiamo sulla partecipazione di tutti i soggetti interessati: partiti, associazioni, imprenditori, studentesse e studenti, cittadine e cittadini.

È il momento che tutta la comunità si riunisca attorno al suo Vulture e lo metta al riparo da possibili violazioni.

L’ultima accelerazione da parte della Regione rispetto all’iter autorizzativo ci ha molto allarmati: chiediamo al Presidente della Regione di revocare immediatamente in autotutela le autorizzazioni rilasciate e chiediamo, altresì, al Sindaco di Melfi di mettere in campo tutte le possibili azioni finalizzate al contrasto della cava.

Quella del 12 maggio, scrive il comitato, rappresenta soltanto una prima tappa di una lunga mobilitazione civica e politica. Non siamo disposti a svendere il nostro territorio.