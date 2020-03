L’intervento dei Carabinieri ad Aliano ( Matera) che hanno soccorso una donna anziana, colpita da malore e da una malattia diffusa come quella della solitudine e nel giorno del suo compleanno, è una pagina deamicisiana da libro Cuore che per i militari dell’Arma rappresenta la quotidianità. Padri, madri, figli in divisa che sanno di aver oltre alla ”loro” anche quella degli altri. Un consiglio, capacità di ascolto, tanta pazienza per aiutare quanti sono in difficoltà. Ci piacerebbe che questi piccoli, ma grandi esempi di solidarietà e di senso del dovere, possano essere accolti tra gli eroi di quella Italia che lavora in silenzio, senza protagonismi, premiati ogni anno dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E del resto la ”continuità” di questi gesti e storie c’è , scritte ogni giorno anche da altri corpi : dalla Polizia ai Vigili del Fuoco. Lo diciamo affinchè l’esperienza difficile e che richiede alto senso di responsabilità da covid-19, possa far emergere l’Italia della ripresa che ha tante cose da rimettere a posto a cominciare dalla medicina del territorio, tagliata a tutto spiano e a volte senza criterio, che non consente sopratutto alle fasce deboli di essere curata e assistita. Sì, ci sono i carabinieri. Ci saranno sempre.Ed è bene ricordarlo. Un esempio dell’Italia solidale e concreta, che va avanti nonostante l’indifferenza e i colpi bassi delle strumentalizzazioni economiche internazionali.

La storia nella nota dell’Arma

ALIANO (MT): ANZIANA DONNA CHIAMA I CARABINIERI PER UN MALORE: NULLA DI GRAVE PER FORTUNA, MA I MILITARI SCOPRONO CHE E’ IL SUO COMPLEANNO ED E’ SOLA



Ieri mattina, i Carabinieri del Comando Stazione di Aliano (MT), impegnati nel far rispettare le norme dettate dal Governo in tema di contrasto al coronavirus, hanno ricevuto una chiamata da parte di una signora anziana del posto che, in lacrime, chiedeva soccorso in quanto avvertiva un malore, un forte batticuore.

I Carabinieri sono immediatamente intervenuti avvisando contestualmente personale della guardia medica e, dopo averla fatta visitare accertando che godeva di buona salute, i militari hanno scoperto che ieri la Signora Maria compiva 77 anni, ma era sola in quanto vedova e senza figli. E così la Signora Maria ha invitato i Carabinieri a prendere un caffè ed un pezzo di torta per festeggiare il suo compleanno. Per lei, in regalo il Calendario dell’Arma dei Carabinieri, con la rassicurazione che ogni volta che avrà bisogno i Carabinieri ci saranno sempre.