Sulla Basilicata ormai abbiamo un quadro chiaro con cinque decessi, 150 contagiati e un’area ”grigia” circuita in malo modo che passa per gli ospedali (ventre molle di una scellerata riforma accentratrice e deponziatrice attivata con la precedente giunta regionale, che ci ha portato a non tutelare il personale medico e quanti afferiscono a quei servizi. E del resto se sulla rete, e non solo, si punta il dito su responsabilità e inefficenze gestionali, con esplicite richieste di dimissioni, e allora non resta che chiedere lumi alle progressioni geometriche degli studi effettuati fino a ora di cena dall’astronomo Franco Vespe, che invita a puntare sui dati disaggregati regionali. E allora decessi in aumento per la crescita della fase critica, che dovrebbe aver imboccato la fase discendente, e contagi stazionari se la ”tracciabilità” diventerà un sistema di verifica con basi concrete. C’è poco di che stare allegri, mezzi e uomini sono quelli che sono e l’aria della collina continua a essere insalubre. Ma veniamo all’acuta analisi di Vespe con il riferimento allo studio domenicale.

“I nuovi dati- dice Vespe- tutti dentro le forchette indicate ieri (sabato), hanno confermato, in modo robusto, le previsioni che avevamo sussurrato nei giorni precedenti. Non potevamo essere categorici davanti ai terribili numeri che arrivavano. Avevamo solo sommessamente giustificato quei numeri come dovuti al fatto che eravamo nella fase di picco. Ora possiamo affermare con la massima certezza che il picco per i contagi l’abbiamo messo alle spalle già da almeno tre giorni (grafico giallo); mentre per i decessi, oggi possiamo affermare, con il 95% di probabilità, che abbiamo “scollinato”. Quindi aspettiamoci tendenzialmente per i prossimi giorni numeri sempre più piccoli. Il numero di decessi a fine ciclo si attesta dai 18. 124 ed i 20.480. Da ora in poi dovremo dare particolare attenzione ai dati disaggregati regionali. In particolare sotto la lente d’ingrandimento vanno messi i dati della Sicilia e quelli della Campania. Dalla prima arrivano infatti segnali preoccupanti; mentre dalla seconda ancora non sembrano arrivarne di nessun tipo. E questo è ancora più preoccupante. Insomma l’alba è ancora lontana e, a maggior ragione proprio adesso bisogna tenere ancora più duro”. E’ passata la terza settimana e si appresta quella delle domeniche delle Palme e della Pasqua…