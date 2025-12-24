Il vino a un ‘’Paladino’’ ed è di origini Martellesi…

E Paolo Paladino, testimonial di questa investitura è pronto a replicare da queste parti, con una etichetta celebrativa per i 70 anni e passa della fondazione del borgo, quanto fatto e con successo dal cugino Camillo nel Basso Monferrato. A conferma di quanto vedete nella foto la presentazione avvenuta al Villaggio di Natale in piazza Vittorio Veneto, con un brindisi augurale all’amicizia e di buone feste a tutti. Naturalmente con un bicchiere del Paladino anche per l’anno nuovo.



Da Cascina Corsico a Matera con i vini del Paladino al Matera Christmas village attivo in piazza Vittorio Veneto, fino al 28 dicembre, con mercatini, eventi e degustazioni di prodotti tipici per la gioia di buongustai e turisti. E proprio la degustazione e la presentazione del re della tavola, il vino, è stato il filo conduttore di una serata all’insegna della sincerità e dei brindisi per un Santo Natale e un prospero Anno Nuovo. A tavola…Raffaele Paladino, martellese doc e sostenitore degli eventi natalizi di piazza, oltre che di un mercatino di oggetti del passato, che ha presentato le produzioni di Camillo Paladino patron dell’azienda agricola e vitivinicola di Corsico del Basso Monferrato ( Alessandria). E da quelle terre di un parente stretto vengono il Paladino nero (barbera del Monferrato doc) , il Paladin cortese (uve bianche cortese) e altri ‘’nettari’’ come i rossi Corsico Rosso e Corsico rosso etichetta nera, Errore rosso, Vinum Gratiae e il Vinum Rosae (rosso). Calici alzati con il Paladino.



Matera 23 dicembre 2025