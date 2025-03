Il Viminale certifica l’ignoranza di chi ha attaccato la Cassazione non avendo letto la sentenza!

Il Ministero dell’Interno, ieri, “sulla base dell’analisi tecnica effettuata dagli esperti” (sostanzialmente dopo che l’hanno letta), dichiara la sua “Assoluta tranquillità” perchè dalla Consulta “si sono limitati ad affermare un principio, peraltro non condivisibile. Ma la concreta determinazione di un possibile risarcimento a favore del singolo ricorrente ospitato a bordo della nave Diciotti viene rimessa alla Corte d’Appello“. Significa, cioè, che sarà un altro giudice a doversi esprimere per stabilire “se e quanto” risarcire al singolo migrante ricorrente. Chiaro, dunque? Tutta la indegna ennesima cagnara contro la magistratura e l’agitazione dello spettro di enormi danni a carico delle casse dello Stato erano basati su una BALLA! La legge non ammette ignoranza, si dice. Ma qui è l’ignoranza che la fa da padrona. Quella di Meloni, Salvini & C, e grancassa propagandistica annessa. E’ evidente che il fatto che ciò avvenga tra le fila di chi sta al governo del Paese oltre che di larga parte dei media è cosa gravissima. A meno che non si tratti di ignoranza dolosa, usata come arma di distrazione di massa. Sparando questa BALLA per distrarre i cittadini da una rapina VERA a loro danno come quella della decisione di riarmare l’Europa con 800 milioni di euro. Spostando la indignazione contro gli obiettivi di comodo: magistrati e immigrati. Dunque, ha chiarito il Viminale che relativamente all’ipotesi di risarcimento ai migranti essa è ancora in una fase preliminare in cui non c’è stata neanche una quantificazione. Infatti, spetterà alla Corte d’Appello eventualmente investita a determinare un possibile risarcimento al singolo migrante ricorrente. UNO SOLO. E una decisione eventualmente positiva in favore del ricorrente non sarebbe estensibile agli altri 190 migranti rimasti in quell’agosto 2018, costretti a rimanere sulla nave Diciotti, considerato che gli stessi dopo i due giudizi negativi avevano abbandonato il processo, ed è intervenuta nel frattempo la prescrizione quinquennale. Dunque tanto rumore per nulla! Erano solo ragli da dietro le lavagne.

