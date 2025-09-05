Il video dei giornalisti RAI sul buio dell’informazione a Gaza

Da oggi è in onda sui principali telegiornali del Servizio pubblico la clip di denuncia che vedete a seguire. «L’Usigrai, sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai, è con Reporters Sans Frontieres nel denunciare la sistematica uccisione di giornaliste e giornalisti palestinesi a Gaza». Così l’organismo sindacale di base in un videocomunicato trasmesso venerdì 5 settembre 2025 in tutti i principali Tg della Rai. L’Usigrai prosegue: «Al ritmo con cui vengono colpiti presto non ci sarà nessuno a informare su quanto succede nella Striscia. Il governo israeliano non fa entrare a Gaza i giornalisti internazionali e in questo vuoto informativo non sappiamo nulla nemmeno sulle condizioni degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas». Il video si conclude specificando che «il nero e il buio di questo comunicato sono quello che resta quando si impedisce a chi fa informazione di fare il proprio lavoro al servizio dei cittadini».

