Il Tribunale di Matera intima all’ASM di effettuare una risonanza negata

Per effettuare una risonanza magnetica all’ospedale di Matera il CUP risponde che occorre aspettare mesi, anche un anno. Parliamo di esperienza diretta, per un esame poi effettuato dopo pochi giorni…ma in intramoenia, a pagamento. E se uno non può permetterselo? O ci rinuncia…oppure si rivolge al giudice. E’ il caso di una paziente residente nella Città dei Sassi di cui ha dato notizia oggi la TGR Basilicata che “doveva sottoporsi a una risonanza magnetica all’addome con mezzo di contrasto specifico per il fegato. Un esame da eseguirsi entro dieci giorni, secondo quanto prescritto dal suo medico curante.” Ma “come riferisce l’avvocata della paziente, Angela Maria Bitonti, la signora aveva tentato più volte a prenotare l’esame telefonicamente senza che le venisse fissato un appuntamento. Gli operatori le avevano suggerito di riprovare ogni giorno oppure di andare direttamente in ospedale, sempre a Matera, per la prenotazione diretta. Anche qui, però, la stessa risposta: nessuna data per quell’esame. Le strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale, invece, avevano dato disponibilità alla paziente ma più in là rispetto al termine fissato dal medico. Inoltre, a fronte di un esame gratuito per chi ha l’esenzione, la signora avrebbe dovuto pagare il mezzo di contrasto: 100 euro in un centro, il doppio in un altro. Un costo che non poteva sopportare “a causa delle sue condizioni di estrema indigenza”, sottolinea Bitonti. Da qui il ricorso al Tribunale che lo ha accolto disponendo che l’Asm, l’Azienda Sanitaria di Matera, procedesse “con sollecita urgenza ad eseguire le indagini diagnostiche richieste”. Questo perché c’era il rischio che la signora non avesse accesso tempestivo alla prestazione a cui associare una terapia. Per la legale il tribunale ha considerato “la rilevanza estrema del diritto costituzionale alla salute”. Un diritto che dovrebbe essere compito della politica, delle istituzioni (governo e Regione) assicurare ai cittadini, mentre -come si vede- sono proprio coloro che invece lo negano. Preferendo stanziare i soldi pubblici per altri scopi, come si evince anche dalla legge di bilancio appena varata dal governo nazionale. E contro di essi oltre alla protesta non rimane che questa estrema ratio delle vie legali. Che tristezza.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.